TELECOMUNICACIONS
Telefónica agita la batalla comercial del mòbil: guanya 352.000 línies traient clients als seus rivals cada mes durant dos anys seguits
El grup accelera el creixement de les seves marques Movistar i O2 en portabilitats i arrabassa ja 79.000 usuaris a la resta de telecos només des de començament d’any, el doble que en l’arrencada del 2025
David Page
accelera el seu ‘boom’ comercial en el mercat espanyol. El grup consolida el creixement de la seva cartera de clients i ho fa a costa dels seus grans rivals. El sector espanyol de les telecomunicacions s’ha embarcat en una guerra comercial permanent que fa que cada mes entorn de mig milió de clients canviïn de companyia. Les famoses portabilitats (els salts d’usuaris d’una operadora a l’altra mantenint el seu número de telèfon) són un factor clau en el negoci. I en aquesta batalla Telefónica ja fa dos anys complets arrabassant clients als seus competidors mes rere mes.
Telefónica, antic monopoli estatal de les telecomunicacions, ha aconseguit capgirar la tendència històrica de pèrdua de clients que marxaven a la legió de clients que marxaven a la legió de nous rivals (especialment els de baix cost), i ara està disparant fins a nivells rècord la seva capacitat de capturar usuaris de telefonia mòbil dels seus competidors. Així ho està fent durant 24 mesos consecutius, des del maig del 2024 fins a l’abril passat, i cada vegada amb volums de captació més voluminosos, segons les dades de canvis de clients que maneja el sector i a què ha tingut accés EL PERIÓDICO.
Telefónica, amb les seves dues marques Movistar i O2, ha aconseguit arrabassar als seus rivals una mica més de 352.000 clients en aquests dos anys seguits de saldo positiu de portabilitats en tots i cada un dels mesos. En aquell mateix període, les marques del grup MasOrange (nascut de la fusió d’Orange i MásMóvil) ha perdut una mica més d’1,05 milions de línies mòbils i
(ara controlada pel grup britànic Zegona) ha cedit 787.500 clients a altres companyies.
Digi és amb diferència la teleco que més creix i que més ho fa a costa dels seus rivals.En aquests dos últims anys, la companyia ‘low cost’ d’origen romanès ‘va robar’ gairebé 1,5 milions als seus rivals (1.495.465 línies mòbils captades, en concret). Estalviar a la factura és el principal motiu que mou els clients a canviar de companyia de telefonia i serveis d’internet. I la reina de les tarifes baixes i serveis competitius és Digi, cosa que li permet capturar mes a mes desenes de milers de clients dels seus rivals, amb MasOrange i Vodafone Espanya com les seves principals víctimes.
Digi i Telefónica es mouen en el mateix sector, però de facto ho fan amb negocis totalment diferents. El negoci de les telecomunicacions s’ha partit en dos a Espanya, con operadores de baix cost que trenquen el mercat amb preus baixos i amb un grapat de grans marques que lluiten pels clients disposats a pagar més per uns serveis d’alta qualitat i per una oferta més completa, sobretot en el cas de l’oferta de continguts audiovisuals (de cine i sèries als esports, amb el futbol com a gran catalitzador).
I és en aquest camp dels clients ‘premium’ en el qual Telefónica continua enviant a través de Movistar i està aconseguint créixer a costa dels seus rivals (i també ho aconsegueix en el negoci de tarifes més ajustades, sense arribar a sota costem mitjançant la marca O2). Elpreu mitjà que pot cobrar als seus clients Telefónica España ha pujat fins als 91,5 euros al mes (segons les dades recollides en els resultats financers del primer trimestre de l’operadora ), mentre que la tarifa mitjana de Digi està per sota dels 8 euros.
Un altre any de rècord
Telefónica España, comandada des de fa un any per Borja Ochoa com a nou president executiu, va aconseguir l’any passat arrabassar als seus rivals un rècord de gairebé 199.700 línies de mòbil, cinc vegades més que els 39.546 clients que va aconseguir ‘robar’ els seus rivals en el conjunt del 2024, el primer exercici en què el grup va aconseguir créixer a costa d’altres companyies a Espanya. El grup està aconseguint en els primers mesos d’aquest any accelerar encara més aquest ‘boom’ comercial.
Entre gener i abril, Movistar i O2 han aconseguit unes portabilitats netes positives amb 79.100 línies de mòbil captades d’altres companyies, gairebé el doble de les 41.000 registrades en el mateix període de l’any passat. I només a l’abril la companyia va aconseguir arrabassar 21.700 clients, també el doble que l’abril del 2025, aconseguint treure contractes a MasOrange, Vodafone i al grup de telecos locals, i només perdent uns centenars de línies que se’n van anar a Digi.
