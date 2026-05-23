El col·leccionisme de sucrets i plaques de cava busca renéixer a l'ExpoBages
Amics Col·leccionistes del Bages celebra una trobada d'intercanvi a la fira manresana
"Ens diuen drapaires, però és una passió que et surt de dins", defensa Josep Giralt, president d'Amics Col·leccionistes del Bages, que aquest cap de setmana celebra una nova trobada d'intercanvi a l'ExpoBages. S'hi esperen aficionats (de la comarca, però també de Tarragona, Saragossa i fins i tot de Sevilla o Valladolid) a conservar sobres de sucre, punts de llibre, plaques de cava i pins d'arreu del país. Giralt assegura que el col·lecionisme d'aquests objectes s'estén entre els joves. "Torna a haver-hi un auge", afirma.
El col·lectiu es reuneix mensualment al barri de la Sagrada Família. El formen una setantena de persones, una xifra considerable però allunyada del centenar que havia arribat a ser en els millors moments d'aquesta afició. Periòdicament, organitza trobades per intercanviar els exemplars que es tenen repetits, per aconseguir ampliar col·leccions que poden sumar desenes de milers d'objectes. A l'ExpoBages, l'associació no hi acostuma a faltar.
Amb motiu d'aquestes trobades, l'entitat encarrega sèries limitades de sobres de sucres o de punts de llibres, que reparteixen entre els associats i que els que no en formen part també poden aconseguir per una petita col·laboració. Per a aquest ExpoBages, n'ha fet amb imatges de programes antics de la Festa Major o d'arbres del Bages. Material que va buscat al sector.
"El col·leccionisme no és com el món dels brocanters. Aquí no es compra ni es ven, només s'intercanvia", apunta Giralt, que es va iniciar en aquesta passió, explica, durant el servei militar a Madrid. La seva especialitat són les caixes de llumins de propaganda, que es va aficionar a arreplegar dels hotels de la capital de l'estat quan feia de soldat. Ara en té més de 3.000. Després arribarien les plaques de cava, de les quals n'acumula uns 8.000 exemplars. No és una xifra desorbitada, en aquest món: el que més n'acumula en té 27.000, assegura. Tot es guarda en àlbums fets a mida, que comercialitzen empreses especialitzades. Si bé les caixes de llumins i les plaques de cava suposen la major part de la seva col·lecció, també conserva encenedors i bolígrafs de propaganda. Tot ordenat i classificat per gaudir-ho i intercanviar-ho si cal.
