CaixaBank impulsa una jornada de neteja al Llobregat amb voluntaris
El projecte, batejat com a Fluye, va reunir una setantena de persones que van retirar residus que afecten la llera i la riba del riu al seu pas per Olesa
Regió7
La banca digital impulsada per CaixaBank, Imagin, ha realitzat una nova actuació mediambiental al riu Llobregat, al seu pas per Olesa de Montserrat, en el marc del projecte Fluye. La jornada s’emmarca també dins del Mes Social CaixaBank i ha comptat amb la participació de voluntaris i voluntàries, tots ells treballadors d’imagin i de CaixaBank Tech.
Aquesta acció té una doble singularitat: d’una banda, és la primera vegada que una activitat del Mes Social CaixaBank s’articula al voltant d’un projecte nascut a imagin; de l’altra, posa en valor el compromís ambiental del talent jove de l’organització, implicant directament els equips en la protecció i regeneració dels ecosistemes fluvials.
Els participants han dut a terme tasques de neteja manual del riu i del seu entorn, retirant residus de diferent tipologia que afecten la llera i les ribes del Llobregat, contribuint així a la preservació d’un dels principals eixos fluvials de Catalunya. En total, hi han participat 69 voluntaris i voluntàries, i s’han retirat 207,64 kg de residus.
Fluye és el projecte mediambiental d’imagin centrat en la neteja i restauració de rius i conques hidrogràfiques a tot l’Estat, amb l’objectiu de mesurar, comprendre i prevenir l’impacte dels residus en el medi natural, alhora que fomenta la conscienciació ambiental entre les noves generacions.
El projecte Fluye es desenvolupa en col·laboració amb l’associació internacional Chelonia i en la seva primera fase se centra en la neteja de deu rius clau del territori peninsular: el Miño i l’Ulla (Galícia), el Nalón (Astúries), el Jarama (Madrid), el Tajo (Castella-la Manxa), l’Ebre (Saragossa), el Llobregat (Barcelona), el Guadalquivir (Andalusia) i el Túria (València). En aquest darrer cas, el projecte incorpora, a més, una acció específica de reforestació amb espècies vegetals autòctones.
