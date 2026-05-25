Oportunitat per als proveïdors locals
El consumidor torna a la proximitat: Més del 60% dels espanyols intenten menjar a casa millor que fa cinc anys
La cadena de supermercats Caprabo va augmentar l’any passat les vendes de productes de proximitat en un 8%, fins als 41,7 milions d’euros
María Jesús Ibáñez
Quan, després de la pandèmia de covid-19, els espanyols van començar a canviar els seus hàbits de consum, amb una prioritat més gran pel saludable i certa contenció en la despesa, van prendre protagonisme els aliments rics en proteïnes i fibra, productes com la fruita seca, l’alvocat i l’oli d’oliva i les propostes de temporada i, amb aquestes, les de proximitat. Sis anys després d’aquell punt d’inflexió, «més del 60% dels consumidors espanyols afirma que intenta menjar i beure millor a casa, apostant per la salut però sense renunciar al sabor, segons dades de Kantar Worldpanel». La constatació pertany a Rui Neves, director de desenvolupament de negoci per al sud d’Europa del fabricant d’aparells de cuina Sage Appliances, i la va llançar en unes jornades sobre ‘Tendències de Consum en Alimentació’ celebrades el febrer passat a Madrid.
En la sessió, que buscava aprofundir en les prioritats i valors del consumidor actual, les estratègies que estan utilitzant les marques per guanyar clients i les perspectives de la indústria, es va posar de manifest així mateix que «el 59% dels consumidors declara haver augmentat les seves compres en negocis locals durant l’últim any i prefereix els productes de tota la vida davant els més moderns», segons va explicar el director de gestió de comptes de Just Eat, Filippo Gorni, un altre dels participants en el mateix debat.
Augment de la demanda
També la cadena de supermercats Caprabo ha detectat un increment en la demanda de productes de proximitat per part dels seus clients. L’any passat, explica la companyia, va vendre aliments procedents de petits productors i de cooperatives agràries pròximes a les seves botigues per valor de 41,7 milions d’euros, cosa que va suposar un increment de 16 milions més, un 8% en termes percentuals, respecte a l’exercici anterior. «Aquest augment respon tant al creixement de la demanda d’aquests productes com al reforç de l’assortiment, ja que durant l’últim any hem incorporat una desena de nous proveïdors i ampliat l’oferta amb 174 noves referències de proximitat als nostres establiments», explica en conversa amb aquest diari Edorta Juaristi, director general de Caprabo.
Una de les particularitats, destaca Juaristi, és que el programa de productes de proximitat, que ja fa una dècada que està en marxa a Catalunya, «acull proveïdors de diferents tipologies i n’hi ha, en ocasions, alguns de tan locals que de vegades serveixen a una única botiga». En conjunt, relata el director general, la cadena «treballa amb més de 360 productors i ofereix més de 3.700 referències d’aliments procedents de les quatre províncies catalanes. «Es tracta, majoritàriament, de fruites, verdures i xarcuteria», assenyala, tot i que entre les novetats del 2025 també s’inclouen des de fruita seca, espècies, galetes, mel, olives i adobats fins a xocolates i especialitats vinculades a campanyes concretes com el Nadal o la Pasqua.
Per al responsable de la cadena, pertanyent al grup Eroski, «les dades confirmen la fortalesa del model de proximitat de Caprabo i el creixent interès del consumidor per productes amb origen, qualitat i vincle amb el territori». El Programa de Proximitat per Comarques de la companyia compta amb el recolzament de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), de la Federació Catalana de denominacions d’origen (DO) i indicacions protegides (IGP) i del Departament d’Agricultura de la Generalitat. «L’objectiu és donar una sortida comercial a aquests productes de proximitat i, alhora, donar visibilitat al gran treball que fan aquests productors i cooperatives al territori», remarca Juaristi.
