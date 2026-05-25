Els Agents Rurals desconvoquen la vaga prevista per a aquesta setmana
Els complements retribuïts i el pla de carrera horitzontal ha permès desencallar el conflicte
ACN
Els sindicats d'Agents Rurals han desconvocat la vaga prevista per a aquesta setmana i que havia d'arrencar dimarts. Segons expliquen en un comunicat, la direcció del cos hauria acceptat ja algunes de les demandes dels representants dels treballadors. Els sindicats detallen que Interior ha donat llum verd a una proposta de complements retribuïts amb els mateixos imports que als Mossos per a festius assenyalats, caps de setmana o assistència a citacions judicials. També s'ha acordat el Pla de Carrera Horitzontal per afavorir la progressió laboral de la plantilla, entre d'altres. Tot i això, l'agenda de trobades amb l'administració es manté i no es descarta tornar a convocar mobilitzacions si no se segueix avançant.
A banda de les principals reivindicacions, Interior també hauria acceptat altres mesures proposades pels sindicats, com la convocatòria anual de 120 places d'agents, la convocatòria imminent per a aquest estiu de 40 places de sotsinspector o la convocatòria anual de promocions internes. L'acord també preveu "alliberar" setze agents rurals diàriament fins ara destinats a la gestió de la pesta porcina africana (PPA) per poder dur a terme altres tasques.
