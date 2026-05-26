Banca
Consell del BBVA a Barcelona pensant en la IA i les empreses
L’entitat celebra també a la capital catalana les Jornades de Banca Corporativa amb més de cent empreses clientes de tot l’Estat
S.F.M./Regió7
El Consell d’Administració de BBVA ha viatjat aquesta setmana a Barcelona per celebrar una reunió centrada en els projectes estratègics del banc a Catalunya. L’última vegada que els directius del banc es van reunir en la capital catalana va ser el 2023. En aquella ocasió, el focus va estar posat en la internacionalització i la sostenibilitat empresarial. Enguany, com es va veure en la sessió mantinguda aquest dimarts, l’atenció preferent es va dedicar a l’impuls de la intel·ligència artificial dins de l’organització. També s'ha dedicat un temps valuós als avanços en les principals prioritats del Grup.
Una vegada finalitzada la reunió, la trobada ha tingut la seva continuació en les Jornades de Banca Corporativa organitzades per l’entitat, un esdeveniment que reuneix més de 100 empreses clients de tot l’Estat espanyol, les quals pertanyen a múltiples sectors econòmics. Aquest fòrum es prolongarà fins aquest dimecres.
Durant aquestes sessions, els participants han estat debatent sobre alguns dels principals reptes compartits per les companyies, com la transformació digital, el context econòmic i l’escenari geopolític internacional.
En la seva estada a Barcelona, Carlos Torres Vila, president de BBVA, ha destacat que les empreses «constitueixen una de les prioritats estratègiques del banc» i ha subratllat que l’entitat busca convertir-se en un soci estratègic per a elles, «acompanyant-les amb finançament, però també oferint suport en totes les seves necessitats en cada etapa del seu desenvolupament».
En aquesta mateixa línia, el mes de març passat, el country manager de BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, va explicar que el banc s’ha fixat com a objectiu per a 2026 reforçar el seu creixement en el segment empresarial, incloent tant les pimes com a les grans corporacions.
«La intel·ligència artificial és una gran promesa i estem treballant en diferents línies per comptar amb el suport d’aquesta tecnologia i fer la vida dels nostres clients molt més senzilla, amb l’objectiu que considerin que el nostre banc és el millor en termes d’experiència d’usuari», va assegurar llavors el directiu.
En el marc d’aquestes jornades, els responsables de BBVA han destacat la celebració d’un panell centrat en la innovació i la intel·ligència artificial aplicada a l’empresa. En ell hi havia convidats tan rellevants com Antonio Bravo, responsable global de Data en BBVA, i Matt Weaver, representant d’OpenAI, companyia amb la qual el Grup BBVA manté un acord per integrar la intel·ligència artificial generativa en el negoci bancari i transformar tant la relació amb els clients com l’operativa interna de l’entitat.
A les trobades hi estan participant també José García Casteleiro, responsable de Banca d’Empreses i Institucions de BBVA a Espanya, i de Jaime Sáenz de Tejada, responsable global de Banca d’Empreses i Institucions de BBVA.
Igualment, s'ha previst la intervenció del responsable d’Anàlisi Econòmica de BBVA Research, Rafael Doménech; l’economista i consellera del Banc d’España Judith Arnal; i el catedràtic del Departament de Direcció d’Operacions, Innovació i Data Science d’ESADE, Xavier Ferrás.
Els directius de BBVA han recordat, a més, que han concedit prop de 5.000 milions d’euros en nou finançament a pimes i grans empreses a Catalunya durant el primer trimestre de 2026, la qual cosa ha suposat un increment del 16,8% respecte al mateix període de l’exercici anterior. Així mateix, més de 8.000 pimes i grans empreses d’aquest territori van triar BBVA com a nou banc durant els tres primers mesos de l’any.
El passat exercici, el volum de finançament concedit a empreses catalanes va aconseguir els 22.684 milions d’euros, una xifra que va representar un augment del 17% en comparació amb el 2024.
Amb aquestes dades, l’entitat reafirma la seva intenció de consolidar la seva presència en el teixit empresarial català i enfortir el seu paper en àmbits com la digitalització, la innovació tecnològica i l’acompanyament financer a empreses de diferents grandàries i sectors.
- Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Paquet no entregat per absència del destinatari': per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle