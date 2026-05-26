Jubilació flexible
El Govern permet que els jubilats tornin a treballar com a autònoms i continuïn cobrant pensió
La Seguretat Social vol incentivar que més pensionistes abandonin el retir i es reincorporin al mercat laboral, combinant els nous ingressos amb part de la seva prestació
Gabriel Ubieto
El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts canvis en la jubilació flexible, per incentivar que els jubilats tornin a treballar i combinin part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat dissenyada pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions és que ara els pensionistes puguin, una vegada ja estiguin retirats, tornar voluntàriament al mercat de treball i fer-ho com a autònoms, segons ha pogut confirmar El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, de fonts coneixedores.
Un canvi pensat per a persones que hagin arribat a l’edat de jubilació bé de salut, que una vegada retirades es replantegin la seva rutina i decideixin que tenen ganes de tornar a treballar. Segons un estudi publicat per Funcas el setembre del 2025, gairebé el 30% dels jubilats tornaria a treballar per ampliar els seus ingressos.
Un perfil que encaixa amb professionals liberals, amb una agenda de contactes que els permet reincoporar-se al mercat –com metges, advocats o arquitectes– i fer-ho incentivats per bones remuneracions. O, en el cas dels autònoms, per complementar una pensió que no sempre és tan elevada com la dels assalariats.
També pot servir per a aquelles persones que es van veure obligades a jubilar-se de manera forçada, per exemple perquè la seva empresa va fer un ERO i les va acomiadar. La jubilació flexible els pot permetre millorar les seves cotitzacions i quan tornin a jubilar-se al 100% els quedarà una pensió millor. Les possibilitats d’aquests perfils per reenganxar-se a un mercat laboral que els va expulsar al seu dia són, no obstant, més limitades.
Els canvis aprovats aquest dimarts pel Consell de Ministres els publicarà presumiblement el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) aquest dimecres i entraran en vigor al cap de tres mesos, és a dir, a partir del 27 d’agost.
Via poc utilitzada
Aquesta és una modalitat que amb les actuals condicions pràcticament ningú utilitza. Eminentment està reservada a jubilats que vulguin tornar a treballar amb un contracte a temps parcial i amb un cobrament limitat de la seva pensió. Segons les últimes dades facilitades per la Seguretat Social a sindicats i patronals, tot just unes 3.000 persones a tot Espanya.
La ministra Elma Saiz vol popularitzar aquest recurs per sumar més efectius ‘de la reserva’ al mercat laboral. I pretén fer-ho per dues vies. La primera: donar més diners als jubilats que es reincorporin amb un contracte a temps parcial (el contracte a temps complet continua vetat i per a això hi ha altres recursos).
{"zeta-highlight":[]}
Fins ara, el jubilat podia tornar i fer una jornada d’entre el 25% i el 75%. I després de la reforma aquest percentatge s’eleva a una forquilla d’entre el 33% i el 80% del temps total. La quantia de la pensió es reduirà en relació proporcional amb el temps que comenci a treballar. Per exemple, si un metge jubilat torna a passar consulta i ho fa a mitja jornada, cobrarà la meitat de la pensió que estava cobrant, més el seu nou sou.
Els autònoms també poden
I l’altra tecla que toca la Seguretat Social és la d’obrir la jubilació flexible als autònoms. Més ben dit, a aquells pensionistes que vulguin tornar a treballar com a autònoms, ja que fins al retir poden haver estat exercint com a autònoms o com a assalariats. El pensionista rebrà un 25% de la seva pensió i els ingressos derivats de la nova activitat. A l’efecte de protecció social i assistència, mantindrà els serveis propis d’un jubilat.
En els dos casos, tant si la persona torna com a assalariat o com a autònom, la Seguretat Social mantindrà el plus de la paga que al seu dia li va concedir si va decidir retirar-se passada la seva edat legal de jubilació. Des de principis del 2026, el 12% de les persones que es jubilen ja ho fan passat el mínim legal.
El Govern avança en la seva agenda de reformes sobre el sistema de Seguretat Social, amb l’objectiu d’allargar la vida laboral dels espanyols per la via dels incentius i apuntalar així la sostenibilitat de les pensions. Aquesta és la línia en què està negociant (i acordant en molts casos) amb la patronal i els sindicats. Les arques públiques aconsegueixen augmentar els seus ingressos, ja que hi ha més gent cotitzant, alhora que redueixen les despeses, ja que hi ha menys gent cobrant (o cobrant una mica menys del sistema públic).
Durant els últims anys, l’Executiu ha aprovat més pagaments per a aquells treballadors que demorin la seva jubilació, millors condicions per a qui en el moment de jubilar-se decideixi continuar treballant i combinar-ho amb la pensió i ara toca el torn a aquells jubilats que ja estiguin retirats i decideixin tornar a l’arena.
- Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Paquet no entregat per absència del destinatari': per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Joan García, de Sallent, Eric Garcia, de Martorell, i Marc Pubill, de Manresa, representaran la Catalunya central al Mundial de futbol jugant amb Espanya