The New York Times es fa ressò del segell Fire Wine d’Abadal
Un reportatge del diari nord-americà posa en valor la lluita contra els incendis forestals de sectors com la vinya i la tòfona
El setembre de l’any passat, el bagenc Celler Abadal es convertia en el primer en rebre l’etiqueta Fire Wine, un segell promogut pel solsoní Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i avalat per l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea que posa en relleu la tasca per la preservació del paisatge que impulsa el sector vitivinícola. El segell posa de manifest que el celler treballa perquè la gestió de les vinyes sigui també un valuós element tallafocs en la lluita contra els incendis. The New York Times publicava ahir un extens reportatge sobre com el sector vitivinícola i també el de la tòfona i de la mel esdevenen eines clau en la gestió forestal al conjunt del continent europeu. L’article posava com a exemple el celler bagenc.
El reportatge, signat per Jeanna Smialek, desplaçada al Bages per a elaborar-lo, recordava el rol que van jugar les vinyes d’Abadal van jugar en els incendis que l’estiu del 2017 van castigar el nord-est de la comarca. «Alguns paisatges, incloent-hi les vinyes, poden ajudar a frenar o fins i tot a aturar parcialment els incendis forestals descontrolats», diu el text.
El diari recorda que l’any passat el continent europeu «va experimentar la seva pitjor temporada d’incendis forestals des que van començar els registres el 2006, amb gairebé 2,5 milions d’hectàrees cremades». Per això, insisteix el rotatiu, l’estratègia de lluita contra el foc es transforma en una millor preparació abans que es desfermi un infern de flames.
En aquest context, «els investigadors promouen que els productors de vi, juntament amb les granges de tòfones i els apicultors, tinguin un paper clau per fer que els llocs secs i àrids siguin més resistents al canvi climàtic i als incendis extrems». En el cas de les vinyes, «els ceps verds són difícils de cremar», ressenya el diari, que destaca la dificultat per a un incendi d’avançar entre ceps. Les vinyes, a més, disposen de punts d’aigua i faciliten l’accés als bombers en cas d’emergència. Quant als cultius de la tòfona i de la mel, insisteix The New York Times, «estimula els agricultors per gestionar masses forestals que, d’altra banda, creixirien de manera salvatge».
El rotatiu posa en valor l’etiqueta impulsada pel centre tecnològic solsoní, que, ressalta, «està destinada tant a recompensar el bon comportament com a augmentar i difondre el coneixement a l’entorn de les bones pràctiques. L’esperança és que els consumidors finalment arribin a reconèixer-la i que es converteixi en una eina de màrqueting que premiï els productors responsables».
