El Berguedà connecta producte local i gastronomia amb una jornada
L’Agència de Desenvolupament organitza la trobada TASTE que aplega professionals dels sectors agroalimentari, restauració i turisme
Regió7
El Pavelló de Suècia de Berga va acollir aquest dimarts la jornada TASTE, organitzada per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà dins del projecte europeu TASTE, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona, l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà i l’Ajuntament de Berga. La trobada va reunir professionals del sector agroalimentari, restauradors, agents turístics i representants institucionals amb l’objectiu de reforçar les connexions entre els diferents agents vinculats a la gastronomia i el producte local de la comarca. La jornada es va emmarcar dins l’estratègia de l’Agència per cohesionar el sector i consolidar una xarxa de treball coordinada que impulsi la gastronomia com a motor de desenvolupament econòmic i territorial.
La benvinguda institucional va anar a càrrec de Sebastià Prat, president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, que va destacar la importància de continuar generant espais de trobada i col·laboració entre els diferents agents del territori. Tot seguit, Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, va oferir una ponència centrada en les possibilitats de la gastronomia berguedana, els principals reptes del sector i el posicionament del territori en l’àmbit gastronòmic global.
Durant la jornada també es va presentar el Pla d’Acció de Productes Agroalimentaris del Berguedà 2025-2030 als assistents, a càrrec de la consultora Biterna, així com les accions que ja s’estan desenvolupant aquest 2026 en l’àmbit agroalimentari i gastronòmic de la comarca, exposades per Carles Fíguls, tècnic de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. La Rita Comunicació va presentar igualment la implementació de la nova imatge conjunta agroalimentària del Berguedà, "de la terra. Del Berguedà", aplicada a fires, mercats, formacions i altres iniciatives vinculades al sector.
Un dels moments destacats de la jornada va ser l’espai de networking gastronòmic, que va evidenciar l’èxit de la convocatòria i la voluntat de col·laboració existent entre els professionals del territori. Una desena de productors i una desena de restauradors del Berguedà van participar en diverses reunions ràpides que van permetre generar noves sinergies, afavorir el coneixement mutu i crear oportunitats de futur. A través d’aquest format dinàmic, els restauradors van poder descobrir nous productors i productes de proximitat, mentre que els elaboradors i productors locals van tenir l’oportunitat de donar a conèixer la seva oferta i establir nous contactes comercials.
L’objectiu de la trobada, segons els seus promotors, va ser incrementar la presència del producte local als restaurants del Berguedà i reforçar una cadena de valor arrelada al territori, basada en la col·laboració entre producció agroalimentària, restauració i turisme. La jornada es va emmarcar en el projecte europeu TASTE – Transformative Approaches for Sustainable Food in Tourism, una iniciativa finançada per la Comissió Europea que promou models més sostenibles en la relació entre alimentació i turisme, amb especial atenció al paper del producte local i les petites i mitjanes empreses en el desenvolupament territorial.
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així