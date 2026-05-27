98 milions d’euros
Llum verda a la licitació del gran nus viari que connectarà els nous accessos al Port de Barcelona
Inclourà una gran rotonda elevada i tres ramals per distribuir el tràfic cap a la zona sud, on es concentrarà gran part de l’activitat de contenidors
Cristina Buesa
La tan esperada transformació dels accessos al Port de Barcelona ha fet un nou pas. El consell d’administració ha concedit llum verda aquest dimecres al procés de licitació del gran nus viarique connectarà els futurs accessos amb la xarxa interna del recinte portuari, una infraestructura cridada a vertebrar la mobilitat de vehicles a la zona sud del port i absorbir l’increment de trànsit rodat previst en els pròxims anys.
El projecte contempla la construcció d’una gran rotonda elevada sobre l’antiga desembocadura del riu Llobregat, amb tres grans ramals d’entrada i sortida. Un enllaçarà amb la futura autovia d’accés al port; un altre connectarà amb les terminals de contenidors de la zona sud; i un tercer donarà servei a les terminals situades al nord de l’antiga desembocadura.
Compatible amb el complex ferroviari
Segons ha explicat l’autoritat portuària en un comunicat, aquesta infraestructura es convertirà en la més important de la xarxa viària del port, ja que haurà de canalitzar l’augment de trànsit derivat tant de la construcció dels nous accessos viaris com del futur Moll Catalunya i de l’ampliació de les instal·lacions del Moll Prat, on es concentrarà pràcticament tot el trànsit de contenidors de la infraestructura portuària.
El projecte s’ha dissenyat per ser compatible amb el gran complex ferroviari previst a l’antiga llera del Llobregat. De fet, l’actuació inclou també la construcció d’una gran galeria de serveis que permetrà interconnectar les infraestructures per sota del nus viari i de la futura xarxa ferroviària.
A cota +12
Per aquesta raó, Port de Barcelona ha optat per una rotonda elevada, que permetrà separar els diferents nivells de circulació i evitar interferències entre el tràfic ferroviari i el rodat. Tal com va avançar EL PERIÓDICO el març passat, la infraestructura estarà situada a cota +12, és a dir, uns 12 metres per sobre del nivell de referència del port, cosa que facilitarà que les vies ferroviàries discorrin per sota.
El tercer ramal previst en el projecte tindrà caràcter provisional. La connexió definitiva amb la zona nord del port s’haurà d’executar posteriorment mitjançant un viaducte elevat, una vegada estigui construït el futur punt d’atracada tipus pantalà 35B, que condiciona els espais necessaris per desenvolupar aquest tram. Les obres compten amb un pressupost superior als 98 milions d’euros, sense IVA, i un termini d’execució de tres anys i mig. A causa del seu import, la licitació haurà de rebre també l’aprovació del Consell de Ministres.
Augment de la quota ferroviària
El projecte forma part de l’estratègia de Port de Barcelona per preparar-se davant una futura entrada en servei dels nous accessos viaris i ferroviaris impulsats pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, unes actuacions llargament reclamades per la comunitat logística i portuària que han començat aquest 2026.
La intermodalitat s’ha convertit en un dels grans reptes del port barceloní, que busca incrementar el pes del ferrocarril en el transport de mercaderies. Actualment, la quota ferroviària ronda el 12%, una xifra que el recinte aspira a augmentar amb projectes com la futura Terminal Logística Intermodal, prevista al sud del port i concebuda com un node ferroviari de sis terminals i 24 hectàrees de zones verdes.
Reducció de trànsit rodat
El president de Port de Barcelona, José Alberto Carbonell,ja va assegurar llavors a aquest diari que el denominat nus nord «canviarà la manera de circular pel port», ja que permetrà ordenar l’entrada i sortida de camions i reduir part dels recorreguts actuals per la ronda Litoral i els carrers interns del recinte.
L’actuació s’emmarca a més dins del pla inversor del port de Barcelona per a aquest exercici. Segons va explicar llavors Carbonell, el nus viari constitueix una de les licitacions previstes més grans previstes per l’autoritat portuària, junt amb el desdoblament del pont Porta d’Europa i altres actuacions vinculades a l’accessibilitat i la urbanització de noves terminals.
Nous atracaments al Moll de l’Energia
El mateix consell d’administració del port també ha adjudicat a les empreses FCC i COMSA la construcció de tres nous punts d’atracament per a la càrrega i descàrrega de líquids a la cara est del Moll de l’Energia. Els treballs tindran un cost de 111,5 milions d’euros i un termini d’execució de tres anys i dos mesos.
L’actuació forma part del pla de l’administració portuària per augmentar la capacitat de moviment de líquids a granel en aquest moll i, alhora, reorganitzar els trànsits segons el tipus de producte. Els nous punts d’atracament, similars a l’actual 34B, es destinaran principalment, juntament amb el futur pantalà 35, a la càrrega i descàrrega de combustibles sostenibles. Amb això, el Port de Barcelona busca impulsar la descarbonització del transport i de la logística i reforçar el seu paper com a ‘hub’ energètic del sud d’Europa i del Mediterrani.
Remodelació i reforç
Una vegada entrin en funcionament, i juntament amb el futur punt d’atracada 35, l’increment de capacitat permetrà remodelar els punts d’atracament 32 de la cara oest del Moll de l’Energia i destinar-los exclusivament a operacions de productes químics i agroalimentaris. A més, també es podrà crear un nou punt d’atracament per a ‘carriers’ a la dàrsena interior amb l’objectiu de respondre a l’increment de la importació de vehicles.
Les obres implicaran a més el reforç de l’actual punt d’atracament 34B mitjançant nous punts d’amarratge i l’ampliació de la fossa existent a la cara est del Moll de l’Energia per garantir la connexió dels braços de descàrrega que enllaçaran els vaixells amb les diferents terminals.
