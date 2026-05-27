Manresa estrena una cimera per estar a l’última en intel·ligència artificial
El Rotary i Pimec Catalunya Central apleguen unes dues-centes persones a la sala Wow en una jornada per fer «aterrar» la IA i que es proposa tenir continuïtat
Unes dues-centes persones s'han aplegat aquest vespre a la sala Wow dels Trullols de Manresa en la «Cimera d’IA & Pimes», organitzada pel club de Manresa-Bages del Rotary i per Pimec Catalunya Central, que pretenia fer «aterrar» la intel·ligència artificial, mostrant com ja és una eina imprescindible per a les petites i mitjanes empreses a partir de casos pràctics. Alhora, es proposava oferir un full de ruta per a les pimes per aprofitar els avantatges que ofereix la IA a les organitzacions i al mateix temps alertar dels seus riscos. Els diversos ponents han aconsellat aprofitar els recursos de la IA, però implementant les seves virtuts amb prudència i progressivament.
La jornada es presentava com la primera de les cimeres amb què Pimec i el Rotary volen que Manresa i la Catalunya estiguin a l’última en IA, segons han apuntat Esteve Pintó, president territorial de la patronal, i Jordi Puig, president del Rotary al Bages. Manresa ha d’estar al capdavant d’aquesta tecnologia, assegurava Pintó.
La cimera, que comptava amb el patrocini del BBVA i amb la col·laboració de BAH i Difoprint, presentava tres casos d’ús ja integrat de la IA en empreses del Bages: Zania Design, Casa Mas i Tous. Els assistents n'han pogut extreure algunes sucoses lliçons. Així, Marc Molas, director tecnològic de Casa Mas, ha explicat com l’empresa d’alimentació ha desenvolupat el seu propi model de llenguatge per agrupar tota la informació interna, una sort de Chatgpt, ha aclarit, de consum privatiu per evitar, així, traslladar dades sensibles al núvol. L’assumpció de la IA a Casa Mas s’ha consumat, ha dit Molas, «amb els peus a terra i pas a pas».
Xavier Rebés, cap de desenvolupament tecnològic de Tous, ha explicat el procés de transformació que ha experimentat la joiera manresana amb l’aplicació de la IA. «Un canvi cultural», ha apuntat Rebés, que ha permès «amplificar les capacitats» dels seus equips. També ha afavorit el redisseny dels seus processos i s’ha convertit en una eina de productivitat global i en un instrument per millorar l’operativa de l’organització. Així, Rebés ha parlat d’aspectes com el disseny de producte, on la IA ha permès a Tous reduir el 25% el temps en la cadena de disseny. I tot, ha asseverat, sense renunciar a equips, sinó, ha dit gràficament, «fent més escuma amb el mateix sabó». En aquest sentit, ha insistit, la formació és essencial per implementar aquests nous processos.
En un segon bloc de la jornada, els presidents de les associacions TIC del Bages, Osona i Anoia han aportat algunes claus de la transformació que implica la IA. Xavier Soler, de TIC Bages, ha insistit que les empreses s’han d’implicar en els avenços que suposa la intel·ligència artificial, «però sense llançar-s’hi de cap, fent petites coses», com optimitzar la gestió comercial o els serveis d’assistència tècnica, i ha recordat que hi ha «recolzament professional» per endinsar-se en les profunditats de la IA. Segons Joan Martínez, de TIC Osona, en el món de la intel·ligència artificial «s’hi ha d’entrar amb seny», buscant que resolgui allò que cal resoldre, analitzant les necessitats pròpies i, sobretot, formant el personal. «Cal conèixer els límits i els riscos», ha dit Martínez.
Per part del BBVA hi han intervingut el director de zona, Robert Figuera, i el responsable de projectes d’IA de BBVA a Espanya, Diego Quintanilla, que, a banda d’introduir l’auditori en la IA, ha explicat quina és l’estratègia del banc respecte de la nova tecnologia, que suposa, ha assegurat «un canvi radical en la relació amb els clients, els processos interns i dels gestors», que permet que el client «se senti més a prop» de l’entitat.
La cimera ha servit per presentar l’startup manresana Trendia, que ha desenvolupat una eina que combina anàlisi de dades socials, detecció de patrons digitals i generació creativa amb IA per ajudar marques, creadors i empreses a reaccionar davant les noves tendències del món digital.
El programa de la cimera l'ha tancat el manresà Xavier Ferràs, catedràtic d’innovació i estratègia a Esade, que ha abordat com les pimes poden convertir la intel·ligència artificial en un avantatge competitiu tangible. Els assistents gaudeixen en la cloenda d’un sopar a peu dret, en què poden interactuar amb els diferents ponents de la jornada.
