Salvador Illa inaugura la fàbrica de Fragrance Science a Castellolí
El president reivindica projectes familiars catalans com l’impulsat per Toni Cabal, que factura 60 milions i dona feina a 200 persones
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat aquest dimecres les noves instal·lacions de Fragrance Science a Castellolí, una factoria de 23.000 metres quadrats, una de les més grans del sector a Europa, que ha de permetre a l’empresa fundada per Toni Cabal augmentar la seva producció. Fragrance Science, especialitzada en la creació, desenvolupament i fabricació de fragàncies (ven essències a grans fabricants de perfums, detergents, xampús, desodorants i ambientadors, entre d’altres productes), exporta pràcticament tota la seva producció a l’Àfrica i a l’Orient Mitjà. L’empresa preveu facturar aquest 2026 60 milions d’euros, i dona feina a prop de 200 persones.
Més creixement
Però la plantilla està ja creixent i ho farà més, i amb personal de la comarca de l’Anoia, expliquen fonts de l’empresa. Perquè les noves instal·lacions de Castellolí obren un nou horitzó a una empresa que s’havia vist constrenyida per la manca d’espai a Olesa, tot i tenir ocupades a la població del Baix Llobregat Nord fins a nou naus industrials. Amb la fàbrica de Castellolí, ja plenament operativa, l’empresa afronta «un pas decisiu» en la seva trajectòria, ja que està totalment robotitzada i equipada amb tecnologia de darrera generació. La planta suposa, a més, segons destaca l’empresa, una aposta «per l’arrelament al territori» i per l’Anoia com a «pol industrial i empresarial».
Presència internacional
Durant la inauguració, Salvador Illa, que ha visitat les instal·lacions acompanyat del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i de l’alcalde de Castellolí, Joan Serra, ha pogut resseguir amb Toni Cabal el procés productiu de Fragrance Science i conèixer els laboratoris de l’empresa. Illa s'ha mostrat gratament sorprès per l’enorme penetració de l’empresa en el mercat africà (on és clau per a l’elaboració de sabons en pols i sòlids) i a l’Orient Mitjà (on l’anoienca és essencial en la perfumeria fina). El president ha destacat la importància de projectes com el de Fragrance Science, nascuts a Catalunya i amb vocació de fer territori, que compra les matèries primeres a empreses locals, i que, alhora, projecta la imatge de Catalunya al món. També ha destacat el perfil emprenedor del fundador de l’empresa, Toni Cabal, que va constituir Fragrance Science fa vint-i-dos anys, abandonant els seus anteriors projectes professionals i arriscant el seu patrimoni personal, als 40 anys, per endinsar-se en una aventura que avui és un exemple d’èxit.
