Salvador Illa participa en la trobada empresarial de Sant Esteve Sesrovires "Sesrovires Impulsa"
La jornada ha reunit més de de 150 representants del teixit empresarial i ha posat en valor la col·laboració entre administracions i empreses per impulsar el desenvolupament econòmic del territori
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat aquest dimecres Sant Esteve Sesrovires per participar en la tercera edició de la trobada empresarial Sesrovires Impulsa. La jornada ha reunit més de 150 representants del teixit empresarial local i ha comptat amb la presència de l’alcaldessa, Roser Brosed; del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i de la delegada territorial del Govern, Pilar Díaz.
La visita ha començat a l’Ajuntament, on l’alcaldessa i els membres de la corporació municipal han ofert una salutació institucional al president. La recepció oficial ha tingut lloc a la Sala de Plens, on Salvador Illa ha signat en el llibre d’honor. A continuació, ha mantingut una trobada amb l'alcaldessa. Posteriorment, la comitiva s’ha traslladat al Club de Golf Barcelona, ubicat al municipi, escenari de la trobada Sesrovires Impulsa, que s’ha iniciat amb un espai relacional de networking entre les empreses assistents.
Durant els parlaments, l’alcaldessa Roser Brosed ha reivindicat els actius estratègics del municipi i la seva capacitat per generar oportunitats des del territori. En aquest sentit, ha subratllat que “la nostra ubicació estratègica, la proximitat amb Barcelona i les grans infraestructures que ens connecten amb els principals eixos econòmics ens situen en una posició privilegiada. Som un municipi ben connectat, dinàmic i amb una qualitat de vida que també és un element diferencial per atraure i retenir activitat econòmica”. També ha remarcat que “necessitem nous espais per al desenvolupament econòmic que permetin donar resposta a les empreses, i la col·laboració amb la Generalitat és clau”.
En la mateixa línia, l’alcaldessa ha defensat la necessitat d’enfortir la cooperació entre administracions per afavorir un creixement equilibrat del territori. Així mateix, ha subratllat que “Sant Esteve Sesrovires no només pensa en clau municipal: pensem en clau de país. Som part d’una Catalunya que vol créixer, que vol innovar i que vol generar oportunitats a tot el territori”.
En la seva intervenció, el president ha reivindicat la necessitat de generar prosperitat, afrontar amb lideratge la revolució tecnològica i preservar la cohesió social i el model europeu. En aquest sentit, ha afirmat que “la revolució tecnològica no vindrà: ja és aquí. És una transformació comparable a la revolució industrial, que canviarà la manera de generar prosperitat i les relacions socials. I això requereix regles, lideratge i infraestructures de primer nivell com el Barcelona Supercomputing Center.” També ha reivindicat el paper d’Europa com a espai de prosperitat i benestar compartit assegurant que “la prosperitat només és útil si arriba a tothom. Necessitem societats cohesionades i obertes. I aquí el model europeu continua sent fonamental: un espai que genera prosperitat i, al mateix temps, protegeix l’estat del benestar.”
Sesrovires Impulsa és una iniciativa organitzada per la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires amb l’objectiu d’aportar valor i enfortir els vincles amb el teixit empresarial en un marc de relació, reflexió i generació d’oportunitats.
