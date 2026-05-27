La Xixo obrirà un nou local a Manresa a finals de juny
L’establiment estarà ubicat a l’avinguda de les Bases, just davant de l’institut Lacetània i al costat del restaurant La Pineda
La històrica gelateria i orxateria La Xixo recuperarà els tres establiments a Manresa. El negoci, que actualment compta amb els dos locals del Passeig Pere III i el carrer Àngel Guimerà, obrirà les portes d’un nou establiment a finals de juny a l’avinguda de les Bases, 48-50, just davant de l’institut Lacetània i al costat del restaurant La Pineda i de la fleca Vidal.
El local disposarà de terrassa i botiga i estarà obert uns deu mesos a l’any. El tancament està previst per als mesos de desembre i gener.
D’altra banda, el local situat al carrer d’Àngel Guimerà aixecarà la persiana la setmana vinent després d’estar tancat durant un temps per les obres al vial. L’establiment romandrà obert fins a finals de setembre o principis d’octubre per a la venda de gelats.
Aquest serà el mateix període d’obertura que La Xixo del Passeig Pere III, que va començar a operar el 31 de març. El novembre i el desembre, aquest local vendrà torró.
Un llarg vincle amb Manresa
La història de l’establiment a Manresa es remunta als inicis del segle XX, quan una xixonenca cosina de l’avi de l’actual copropietari, Hèctor Pascual, va començar a vendre torrons de la seva família el 1900, primer al Born i després a la Plana. Des de llavors, el vincle dels Coloma amb la capital del Bages no ha deixat de créixer.
Tant és així que el 1952 van obrir un local al carrer Nou per vendre torró a l’hivern i gelats a l’estiu. El 1982 van establir-se al Passeig, també dues temporades a l’any, i Pascual va anar passant cada cop més temps a Manresa, fins que al 1995 s’hi va quedar a viure definitivament. Els seus dos fills resideixen a Manresa i Artés. Mentre a Xixona (País Valencià) continua funcionant la fàbrica familiar, Turrones Artesanos de Jijona, a Manresa ell porta amb el seu germà Dimas el local del Passeig, i l’altre germà, Ivan, porta el del carrer Guimerà.
La fàbrica de Xixona ven a una dotzena de xixonencs amb establiments a Catalunya, va explicar a Regió7 Pascual. Es tracta d’una xarxa que “ja té anys i encara està molt viva”, malgrat que els vincles dels fills amb el poble “ja no són tan grans”.
La tradició del torró a Xixona és una herència dels àrabs. La zona del conreu dels ametllers va començar allà i els altres pobles de la zona es van especialitzar en altres sectors. El copropietari va mencionar Alcoi, que es va dedicar al tèxtil, i Ibi, a les joguines. La diferència de Xixona va ser que van muntar fabriquetes per vendre el torró a tot arreu.
