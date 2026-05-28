II Fòrum sobre Pau i Seguretat a Europa
Aitor Moll: «No hi haurà prosperitat sense seguretat, no hi haurà una Europa forta si no és capaç de defensar-se»
El conseller delegat de Prensa Ibérica obre el II Fòrum sobre Pau i Seguretat a Europa convidant a un debat «serè, rigorós i plural» sobre la nova conjuntura geopolítica
Gabriel Ubieto
«No hi haurà prosperitat sense seguretat, no hi haurà una Europa forta si Europa no és capaç de defensar-se a si mateixa». Amb aquesta premissa ha obert el conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, el II Fòrum sobre Pau i Seguretat a Europa, que ha tingut lloc aquest dijous a Barcelona. Europa encara un canvi d’època, on els nous equilibris geopolítics empenyen el Vell Continent a recuperar la seva autonomia estratègica i això obre una sèrie d’«oportunitats d’innovació i desenvolupament econòmic», en els quals «Catalunya té molt a dir», segons ha defensat Moll.
Prensa Ibérica, grup empresarial propietat d’EL PERIÓDICO, ha organitzat aquest dijous la segona edició del Fòrum sobre Pau i Seguretat a Europa, un esdeveniment que busca consolidar espais de debat «serè, rigorós i plural», segons ha defensat el seu conseller delegat. «Els mitjans de comunicació tenim una responsabilitat gran» i «aquest fòrum vol precisament contribuir a aquesta conversa [...] és una qüestió de país i de ciutadania», ha defensat.
