BANCA
BBVA crea una nova àrea global per accelerar la seva estratègia en IA
L’entitat biscaïna redobla la seva aposta per la tecnologia després d’haver assolit a finals del 2025 un acord exclusiu amb OpenAI, creadora de ChatGPT
Jaime Mejías
BBVA continua apostant amb força per la intel·ligència artificial com un dels motors del futur per al banc. A través d’un comunicat, l’entitat presidida per Carlos Torres ha informat que crearà una nova àrea global dedicada en exclusiva a aquesta tecnologia, anomenadaAI Transformation».
El departament estarà liderat per Antonio Bravo, que fins ara es desenvolupava com a head of data i es va incorporar a l’entitat biscaïna el 2011. Segons la informació aportada, el nou departament «integra l'actual àrea de Data juntament amb les capacitats tecnològiques crítiques per industrialitzar la creació, el desplegament i la gestió d'agents d'<strong>intel·ligència artificial</strong> a tota l'organització».
«La IA està impulsant una transformació encara més profunda que la digitalització. El món viu l’inici d’una nova era d’ abundància tecnològica en què capacitats que abans eren complexes o inaccessibles, passen a estar disponibles de forma molt més ràpida, senzilla i escalable», afirma l’entitat en el comunicat. «Aquesta transformació ve potenciada per una nova generació de sistemes intel·ligents: els agents. Tot i que aquesta tecnologia encara està en les seves primeres fases, la seva evolució està sent extraordinàriament ràpida i canviarà la forma en què treballaran les empreses i operaran les indústries», abunda en la matèria.
El president del BBVA, Carlos Torres Vila, ha valorat el nou avenç al si de l’entitat. «Dues coses han caracteritzat BBVA històricament: la seva voluntat de contribuir al progrés de la societat i la seva capacitat per anticipar-se al futur. I sempre ho hem fet posant el client al centre. Tenim l’oportunitat de liderar una nova etapa en la indústria financera i de construir, entre tots, un millor banc per als nostres clients en l’era de la intel·ligència artificial. Tenim el talent, l’experiència i la visió necessàries per tornar a situar BBVA a l’avantguarda de la transformació del sector».
Premiat per la seva aposta
Dimecres passat, l’Associació Espanyola d’Experts en Relació amb Clients (AEERC) va concedir al BBVA el guardó IMPACT AEERC 2026, un reconeixement a la trajectòria de l’entitat en l’aplicació d’intel·ligència artificial (IA) generativa per oferir un servei més personalitzat, pròxim i eficient. Segons va informar l’entitat, l’associació ha destacat especialment la integració de la IA generativa en els processos d’atenció al client, no només com una eina per guanyar eficiència, sinó també per impulsar una atenció més experta, proactiva i personalitzada.
A través de la creació d’aquest nou departament, BBVA vol passar de construir solucions individuals a operar un ecosistema de capacitats d’IA compartides en tot el grup, establint les bases per a la transformació del seu model operatiu i de creació. «En termes pràctics, l’objectiu és doble: d’una banda, que els equips puguin passar de desenvolupar agents en mesos a fer-ho en setmanes, recolzant-se en components comuns i en una infraestructura compartida; i de l’altra, dotar-se d’un model de gestió en el qual els agents treballen per a les persones, amplificant la seva capacitat i operant sota la seva supervisió», detalla el banc.
Acord amb OpenAI
A finals del mes de desembrepassat, el BBVA va firmar una aliança estratègica amb OpenAI, l’empresa creadora de ChatGPT, destinada a redefinir el futur dels serveis financers a través de la intel·ligència artificial (IA). Carlos Torres va anunciar l’acord junt amb el conseller delegat de la tecnològica, Sam Altman. «Vam ser pioners en la transformació digital i mòbil, i ara ens endinsem en l’era de la IA amb més ambició. La nostra aliança amb OpenAI accelera la integració nativa de la intel·ligència artificial a tot el banc per crear una experiència més intel·ligent, proactiva i totalment personalitzada, anticipant-nos a les necessitats de cada client», va assegurar Torres durant l’anunci de l’acord a la seu d’OpenAI a San Francisco.
