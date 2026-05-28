Brussel·les multa Temu amb 200 milions per no evitar la venda de productes il·legals
És la multa més alta que l’Executiu comunitari imposa en el marc de la llei de mercats digitals, amb diverses investigacions encara pendents contra la plataforma xinesa
Beatriz Ríos
La Comissió Europea ha decidit aquest dijous multar Temu amb 200 milions d’euros, per considerar que el sistema d’avaluació de riscos del gegant xinès de venda en línia no és suficient per evitar la compra de productes il·legals a la seva plataforma, posant en risc els consumidors europeus.
Carregadors defectuosos, joguines per a nadons a les quals cauen peces, amb el consegüent risc d’asfíxia, o que contenen substàncies químiques que superen els límits de seguretat… Brussel·les ha fet una anàlisi exhaustiva dels productes a la venda a Temu i la conclusió és que «les proves de què disposa la Comissió indiquen que és molt probable que els consumidors de la UE trobin articles il·legals a Temu».
Brussel·les ha basat el seu informe en compres aleatòries, anàlisis d’autoritats duaneres i informes d’associacions de consumidors. En el cas de les joguines, una alta font comunitària ha explicat que el problema va des de l’etiquetatge incorrecte «fins a la presència de substàncies químiques, riscos d’asfíxia…». En el cas dels carregadors, per exemple, alguns arribaven a provocar cremades.
Prevenció de riscos
La Comissió ha arribat a la conclusió que el model d’anàlisi de riscos de la companyia no és suficient. Brussel·les ha al·legat que la plataforma «no va identificar, analitzar ni avaluar diligentment els riscos sistèmics de l’oferta de productes il·legals a la seva plataforma i el consegüent dany als consumidors».
A més, la Comissió ha apuntat que la companyia no només no filtra els productes il·legals, sinó que alguns formen part de programes de promoció per part d’‘influencers’. Això, ha advertit l’Executiu, «podria augmentar els riscos de difusió de productes il·legals». Brussel·les, de fet, manté una investigació oberta sobre això i una altra sobre el disseny addictiu de la plataforma.
La multa més alta
Això suposa una violació de la Llei de Mercats Digitals, que regula, entre altres coses, el comerç en línia. En resposta, l’Executiu comunitari ha decidit imposar una multa a Temu de 200 milions d’euros, la més alta fins ara, superant els 120 milions d’euros a la xarxa social ‘X’ pel disseny enganyós de la seva marca de verificació blava.
El cas es remunta al 2024, quan Brussel·les va obrir la investigació contra Temu. El juliol de l’any passat, la Comissió va arribar a la conclusió que hi havia indicis que la plataforma estigués vulnerant la legislació comunitària. Amb la decisió d’aquest dijous, l’Executiu confirma la seva decisió. El gegant xinès haurà de pagar la multa abans del mes d’agost i ajustar el seu sistema per complir la llei o enfrontar-se a més sancions.
