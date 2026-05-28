La crisi de l’habitatge dispara un 22% les donacions de pares a fills a Catalunya, que arriben a un màxim històric
Les compravendes d’estrangers augmenten un 4% i se situen en xifres rècord per l’empenta inversora de francesos, italians, marroquins i xinesos
Germán González
Catalunya va registrar el 2025 un total de 22.980 donacions davant notari, la xifra més alta dels últims cinc anys i que suposa un increment del 22% respecte del 2024. La tendència es manté aquest 2026, ja que en el primer trimestre es van formalitzar un 20% més d’operacions d’aquest tipus: 6.188 davant les 5.141 del mateix període de l’any anterior, segons les dades de l’Observatori Notarial català que ha presentat aquest dimecres Raquel Iglesias, vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya.
Iglesias vincula l’augment de les donacions amb la voluntat dels pares d’ajudar els fills en l’adquisició d’un habitatge. D’una banda, la donació de diners o d’un immoble per aquesta via fa que es paguin menys impostos. Però, sobretot, si les donacions es troben en “màxims històrics”, afirma la vicedegana, és per l’interès dels pares d’“ajudar els fills o els familiars que volen adquirir un habitatge i estan tenint problemes” per aconseguir-ho. Iglesias assenyala que hi ha una generació de treballadors que “han estalviat molt” i que, alhora, es troben que estan heretant habitatges dels seus progenitors amb 50 o 60 anys. De fet, aquests immobles serien els que donen als seus fills.
Cauen les vendes d’immobles
Les dades ofertes per l’Observatori Notarial de Catalunya també destaquen que hi ha un lleuger descens de les compravendes en el primer trimestre d’aquest any. La caiguda és del 4% respecte del mateix període del 2025. Tot i això, l’any passat es va consolidar la tendència a l’alça en aquest tipus d’operacions, amb 158.446 compravendes, un 9% més que el 2024 i la xifra més elevada en cinc anys. L’estudi destaca que en el conjunt d’Espanya aquestes operacions van disminuir un 27%.
El preu dels immobles també ha pujat: el metre quadrat ha arribat als 2.289 euros de mitjana, un 9% més que el 2024. Per edats, cal destacar que els ciutadans d’entre 41 i 55 anys continuen liderant les compravendes, seguits de prop pel grup d’entre 26 i 40 anys. Pel que fa a l’estat civil, la diferència entre solters i casats és cada vegada menor.
Del total de 158.446 compravendes d’immobles el 2025, 116.502 van ser habitatges (93.259 pisos i 23.243 cases unifamiliars). L’any passat va consolidar la tendència a l’alça observada durant els dos anys anteriors, assolint una xifra rècord.
La meitat de les compres, sense hipoteca
Malgrat que el 2025 els préstecs hipotecaris van créixer un 16%, el 46% de les compravendes a Catalunya es van fer sense aquest finançament, tot i que sí amb ajuda de donacions o herències, a més de préstecs personals. En el còmput general del 2025, les compravendes per part d’estrangers van pujar un 4%, fins a les 22.520, i van assolir una xifra rècord. Per nacionalitats, els qui més han invertit han estat els ciutadans francesos, italians, marroquins i xinesos.
Pel que fa als préstecs hipotecaris, no s’ha apreciat una variació significativa en el primer trimestre de l’any, amb 20.163 davant els 20.090 del mateix període de l’any passat, si bé en el conjunt del 2025 van augmentar un 16%, amb 85.506. El fet que la meitat de les compravendes s’hagin realitzat sense préstec hipotecari es deu, apunta Iglesias, al fet que els compradors han pogut estalviar, han venut un habitatge i han invertit l’import obtingut en la compra d’un altre o han rebut una donació.
Més societats
L’informe també remarca que en el primer trimestre del 2026 la constitució de societats ha augmentat un 11%, amb 7.139. En aquest sentit, Iglesias ha subratllat que al final de cada trimestre és quan es constitueixen més societats.
Pel que fa a la dissolució d’empreses, s’ha registrat un increment del 19% en els tres primers mesos del 2026, amb 1.069 davant les 901 del mateix període de l’any anterior. En el conjunt de l’any passat, en canvi, van disminuir un 4%. Més de la meitat d’aquestes dissolucions, ha ressaltat la vicedegana, es produeixen en l’últim trimestre de l’any.
Transformació digital
Segons Iglesias, “les dades de l’Observatori Notarial tornen a posar de manifest que la funció notarial actua com un autèntic termòmetre de la realitat social, econòmica i jurídica”. “Els notaris acompanyem les persones i les empreses en els moments més importants de les seves vides, garantint seguretat jurídica, prevenció de conflictes i confiança en un entorn cada vegada més complex i canviant”, ha assenyalat la vicedegana.
Iglesias també ha subratllat que la transformació digital del notariat està consolidada després de la implantació el 2023 del protocol electrònic notarial. En aquest context, durant el 2025 es van autoritzar a Catalunya un total d’1.366.836 documents notarials, davant dels 1.308.580 del 2024 i els 1.146.130 del 2023, cosa que suposa un increment del 19% en només dos anys. Des d’aleshores, el protocol electrònic conviu amb el protocol tradicional en paper, de manera que tots els documents notarials autoritzats compten amb la seva versió física i la corresponent versió digital.
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- La Xixo obrirà un nou local a Manresa a finals de juny
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així
- Grup Aquacenter, amb seu a Santpedor, quadruplica la seva facturació en 4 anys, fins als 100 milions
- El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya
- Les llars de La Parada d’Ampans a Manresa obriran el juny i donaran feina a 50 professionals