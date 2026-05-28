II Fòrum sobre Pau i Seguretat a Europa
La indústria de defensa espanyola genera directament 10.000 milions d’euros i 36.000 llocs de treball
El general Vicente Torres crida a una participació més gran de les pimes a la cadena de valor, ja que són el 80% dels agents participants de la producció, però només manegen el 8% del volum negoci
Gabriel Ubieto
La indústria de defensa espanyola és un sector econòmicament a l’alça, que mou directament uns 10.000 milions d’euros a l’any i dona feina a uns 36.000 treballadors d’alta qualificació. Xifres pròpies ja d’una potència rellevant i que, en matèria de vendes a altres països, ubica Espanya «entre els 10 països del món amb capacitat d’exportació», segons ha destacat el general Vicente Torres, subdirector d’estratègia industrial del Ministeri de Defensa, aquest dijous al II Fòrum sobre Pau i Seguretat a Europa.
Les dades citades pel militar corresponen a l’informe ‘La indústria de defensa a Espanya’, relleven creixements a doble dígits en indicadors rellevants i constaten el ‘boom’ que està experimentant el negoci de la seguretat a tot Europa i que prolongarà a curt i mitjà termini. ‘Boom’ impulsat per la injecció de milions que des de les diferents administracions estan disposant.
«Ens estem adonant de com és de fràgil ara, el 2026, la seguretat. No ens ve donat i hem d’augmentar el nivell d’autonomia estratègica, reduir la dependència de tercers i reforçar les nostres capacitats industrials estratègiques», ha afirmat el general Torres.
«Vam començar creant un edifici de paper, el paper en què està escrita la Carta de les Nacions Unides, on figura la declaració universal de drets humans i els procediments de la guerra. Aquesta prohibició absoluta de la guerra que conté no podia funcionar, perquè l’edifici deixava moltes esquerdes, com les guerres civils, i, a poc a poc, el temps l’ha anat erosionant fins a convertir-lo en el que és avui, un paper mullat», ha expressat l’almirall Juan Rodríguez Garat.
L’Exèrcit espanyol reclama més recursos, mentre veu com gegants com els Estats Units o Rússia acumulen i acumulen més pólvora al seu arsenal. I allarga la mà a la societat civil perquè s’impliqui a les llargues cadenes necessàries que connecten la bala que surt del fusell i la fàbrica que la produeix. En aquesta, el general Torres ha reclamat més participació de les pimes a la cadena de valor, ja que són el 80% dels agents participants de la producció, però només manegen el 8% del volum negoci.
El general Torres i l’almirall Rodríguez Garat han intervingut en l’esdeveniment organitzat per EL PERIÓDICO, Prensa Ibérica i ‘Actius’ que aborda les oportunitats de la indústria de la seguretat en l’actual context europeu i el paper que pot exercir Catalunya en el desenvolupament d’aquest sector com a motor econòmic. El fòrum està patrocinat per Aeros, l’Ajuntament de Barcelona, EM&E, la Generalitat de Catalunya, Indra, Oesía, Sateliot i TRC.
