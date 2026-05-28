Viticultura
Manresa presenta una novena edició de la Fira ViBa, que retorna als orígens
Del 4 al 7 de juny, la capital del Bages es convertirà en l’epicentre del vi a Catalunya amb la celebració d’una cita consolidada que enguany presenta una trentena de propostes i acollirà dues activitats al Parc de la Seu
Una vintena de representants del sector vitivinícola del Bages i càrrecs polítics s'han aplegat aquest dijous al Parc de la Seu de Manresa per presentar la novena edició de la Fira ViBa, que se celebrarà del 4 al 7 de juny a la capital de la Catalunya central. Un espai simbòlic, el del parc, que, precisament, aquest 2026 acollirà dues activitats, recuperant un emplaçament que originàriament ja havia estat escenari de la nit de Picapolls. Enguany, a més, s’hi organitzarà el Sopar Fira ViBa, que donarà el tret de sortida a l’esdeveniment.
L’acte de presentació de la fira va estar marcat per un ambient distès i on el bon vi i les rialles no hi van faltar. Entre altres, hi han assistit l’alcalde de l’Ajuntament de Manresa, Marc Aloy, el regidor d’Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila, el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, el vicepresident del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages, Josep Maria Claret, i la secretària de l’entitat, Eva Farré.
Aloy ha obert la ronda de parlaments al Parc de la Seu. L’alcalde de Manresa ha expressat l’orgull d’acollir una fira consolidada amb un producte «tan propi» com el vi. «El certamen és un referent de país en l’enoturisme a Catalunya, símbol de l’activitat econòmica i productiva durant tants anys a la nostra comarca».
Per això, ha assenyalat que cal aprofitar aquesta «oportunitat» per seguir treballant plegats, reconeixent la feina de tots els sectors implicats: «productors, celleristes, viticultors, la restauració, que difon el vi, i els botiguers, que tenen vinoteques i venen aquest producte que tan estimem».
El regidor Joan Vila ha agafat el relleu al batlle de Manresa. Com a conseller delegat de l’empresa municipal Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires ha destacat la introducció d’algun canvi perquè la fira sigui més «reeixida». Vila també ha posat en valor el paper de la capital del Bages en l’organització d’aquests esdeveniments. «En aquests mesos de maig i juny estem donant a entendre que Manresa és bastant més que Manresa. Ens posicionem en un mercat una mica més ampli».
Ha clos la seva intervenció assegurant que els cellers tindran un espai «com demanaven» perquè «som condescendents». «Els hem escoltat i hem canviat coses. De cara al futur continuaran els canvis per poder fer més per la marca de la DO Pla de Bages».
Tot seguit, Eloi Hernàndez ha explicat que la Fira ViBa «és un exponent del model enoturístic de la comarca perquè combina vi, patrimoni , territori i identitat local. El president del Consell Comarcal del Bages ha instat els interessats a aprofitar les més de trenta propostes entre Manresa i la comarca.
Finalment, Eva Farré ha parlat del vi com a fil conductor «de la nostra cultura i patrimoni», que es manté viu gràcies «als cellers i viticultors de la zona. Un fet que, opina, «ens permet projectar-nos en un futur sostenible en què creiem que hi ha possibilitat de turisme i consum de responsabilitat». En el seu parlament va repassar totes les propostes destacades de la fira.
