L'abat de Montserrat inaugura les noves instal·lacions de TV Sabadell-Vallès i Taronja Ràdio Vallès
Grup Taelus es proposa «fer un periodisme de proximitat i compromès, fet des de Sabadell i per a Sabadell, des del Vallès i per al Vallès»
Regió7
TV Sabadell-Vallès i Taronja Ràdio Vallès van inaugurar oficialment dimecres a la tarda a Sabadell les seves noves instal·lacions en un acte que va aplegar més de 150 persones amb una àmplia representació del teixit polític, social, cultural i econòmic de la ciutat i de la comarca. Taelus pretén «fer un periodisme de proximitat i compromès, fet des de Sabadell i per a Sabadell, des del Vallès i per al Vallès».
Durant l’acte, conduït pel cap d’informatius de TV Sabadell-Vallès, Joan Muñoz, i la presentadora de L’Informatiu, Lorena Martín, va intervenir l’abat de Montserrat, Manel Gasch, qui va assistir a la inauguració per beneir de forma simbòlica les noves instal·lacions del canal i la imatge de la Mare de Déu de Montserrat, que presidirà els nous estudis. Gasch va desitjar sort i encerts als professionals en aquesta nova aventura comunicativa.
Ampli suport de les institucions
L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va encetar els parlaments encoratjant el projecte a ser "un reflex viu de la ciutat". Seguidament, el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés, va destacar "la necessitat d’enfortir els mitjans locals".
La inauguració va comptar amb tots els portaveus municipals, però també amb representants del sector audiovisual català. La consellera delegada de La Xarxa, Núria de José, va posar en valor el paper clau de la col·laboració en xarxa, de la qual TV Sabadell-Vallès en forma part fonamental. Per la seva banda, el conseller d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez, va cloure les intervencions destacant el paper de la televisió com a "altaveu de la realitat esportiva i social del territori".
L’univers del Grup Taelus
Durant la vetllada es van projectar diversos vídeos corporatius per donar a conèixer la trajectòria del Grup Debant i el Grup Taelus, liderats pel president Ferran Debant. El grup s’ha consolidat els darrers anys com un referent de la comunicació local arreu de Catalunya, impulsant televisions i emissores modernes i connectades amb la ciutadania.
Els assistents també van poder descobrir les cares i els formats que formen part de la graella de TV Sabadell-Vallès i Taronja Ràdio Vallès, pensats per informar, entretenir i connectar.
La directora de TV Sabadell-Vallès i directora general de Canal Taronja, Montse Costa, sorpresa per l’equip abans del seu discurs, va agrair l’esforç de tot l’equip que ha liderat el projecte des del primer dia, un agraïment que va cloure el mateix Ferran Debant, tot recordant la seva trajectòria professional, la importància dels fòrums econòmics que el grup organitza i la vocació de créixer de la mà del teixit empresarial i veïnal.
L’acte va acabar amb una actuació de Roger Padrós, que va interpretar el seu darrer senzill No em cal res més, abans que els convidats poguessin conèixer de primera mà els nous espais.
Les noves instal·lacions es divideixen en dues plantes. La planta superior acull la redacció integrada i els espais de treball on els periodistes cuinen l’actualitat diària. A la planta baixa es troba el plató principal, la sala de realització i els estudis de Taronja Ràdio Vallès.
La celebració es va tancar amb un refrigeri als exteriors, on l’equip de la casa, autoritats i amics van brindar pel futur de la nova televisió i ràdio de referència del Vallès.
