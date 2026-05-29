Sis mesos del virus a Espanya
Els ramaders calculen pèrdues de més de 900 milions per la pesta porcina
Les granges venen la carn de porc a preus més baixos en un mercat «col·lapsat» pel veto a diversos països, lamenten els sindicats
El sector carni i la distribució reenfoquen les seves exportacions
María Jesús Ibáñez
La lluita contra la pesta porcina africana (PPA) a Catalunya compleix sis mesos amb un balanç desigual, amb el virus encara actiu (tot i que contingut en un perímetre de seguretat) i amb un sector ramader que va veure com els preus es desplomaven quan es va fer oficial la malaltia i que encara no ha aconseguit que remuntin. Segons les estimacions dels productors de carn de porc, les pèrdues superen ja els 913 milions d’euros, un càlcul que el sindicat Unió de Pagesos (UP) ha elaborat a partir dels imports en origen que marca la llotja de Mercolleida, la cotització del qual és la referència per a tot Espanya, i que afecta sobretot ramaders d’Aragó i de Catalunya, les comunitats amb més nombre de caps de porcí.
La indústria càrnia i els distribuïdors també ha vist afectada l’activitat comercial, sobretot pel tancament de mercats tan importants com el Japó, Mèxic o les Filipines (aquest últim va reobrir les seves fronteres el 22 de maig), tot i que admeten, això sí, que han aprofitat aquests sis mesos per reenfocar les seves exportacions cap a països on fins ara no hi eren.
"Han sigut mesos de gran exigència per al sector, però creiem que hem sabut respondre, gràcies, en bona mesura, al fet que el virus només ha infectat fauna salvatge i no s’ha registrat cap cas en porcs domèstics", destaca Daniel de Miguel, director de l’àrea d’Internacional a l’associació interprofessional Interporc.
Amb tot, fonts de la indústria reconeixen, en conversa amb aquest diari, que no ha sigut tan fàcil. "Si bé és cert que la carn de porc espanyola ha envaït Europa, on sí que s’ha pogut continuar exportant amb normalitat, els preus de venda han sigut baixíssims, perquè havíem de col·locar partides a imports més competitius que els d’Alemanya, Polònia o Portugal", assenyala un distribuïdor de la zona de Barcelona. Un altre problema sobrevingut, observa el mateix empresari, és que "els països que han vetat el porc espanyol han hagut de comprar-lo a altres proveïdors, de Rússia, de l’Argentina o dels mateixos Portugal i Polònia, que han fidelitzat així aquests mercats, sobretot els asiàtics".
Un 16% per sota
Tampoc hi ha satisfacció entre els ramaders. "En els mesos d’abril i de maig, amb la proximitat de les vacances d’estiu i amb el previsible augment del consum, els preus del porc solien pujar sempre, fins a gairebé el punt més alt de l’any, però aquesta vegada hem estat set setmanes amb les tarifes congelades i només en l’última han pujat uns cèntims", lamenta Rossend Saltiveri, responsable del sector a UP. En aquests moments, explica, el quilo de carn porcina s’està pagant un 16,3% per sota del que hauria de ser. La crisi "està tenint unes conseqüències greus", afegeix, per la seva banda, el sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC). El mercat "està col·lapsat, amb granges que estan havent de treballar amb marges negatius", asseguren fonts d’aquesta entitat, segona organització al camp català.
"És cert que el sector s’autoregula segons l’oferta i la demanda, però si seguim així la primera mesura que adoptarem serà reduir la producció per forçar una pujada de preus", afegeix Saltiveri, que té una explotació a Ivars d’Urgell, a Lleida. "Si les granges resisteixen fins ara és gràcies a les mesures de bioseguretat que s’havien aplicat fa anys i que ara estan funcionant", indiquen des de JARC.
Tant Unió de Pagesos com Joves Agricultors denuncien l’absència de línies de finançament o d’ajuts per al sector afectat econòmicament per la pesta porcina. "No s’ha previst res per a nosaltres, simplement han deixat que el mercat seguís el seu camí", denuncia el portaveu d’UP. "Creiem que és urgent habilitar algun tipus de recolzament econòmic, creant, per exemple, una línia de finançament a través de l’ICO", proposa JARC, perquè hi ha un risc cert que "la PPA es converteixi en una crisi irreversible per al sector porcí i el món rural".
Abundància de senglars
"El problema és que mentre hi hagi senglars no estarem tranquils", remarca Saltiveri, convençut que el sector agrari està pagant, no només a Catalunya, "que en el seu moment no es realitzessin polítiques adequades per al control de la fauna salvatge, polítiques que van acabar sobreprotegint el senglar". La densitat de la població de porc silvestre és ara un problema, secunda Daniel de Miguel, d’Interporc, "perquè aquesta sobreabundància de l’espècie farà, molt possiblement, que l’erradicació de la PPA sigui més lenta a Espanya del que ha sigut en altres països", adverteix.
A Europa, un total de 14 països han declarat en els últims anys algun brot de pesta porcina africana. "Alguns ja l’han superat i s’han declarat països lliures, com Bèlgica, que va tardar dos anys a resoldre la situació, però allà hi havia una densitat de tres senglars per quilòmetre quadrat, o la República Txeca, que va tardar més o menys el mateix amb una densitat d’un senglar per km2... Aquí tenim una mitjana de 10 exemplars per km2", constata el portaveu d’UP al sector porcí.
"Les xifres són encara massa elevades i les mesures que s’han adoptat recentment no aconsegueixen contenir el moviment dels animals, entre altres raons, perquè la coordinació entre els gestors de la fauna és insuficient", afirmen des de JARC.
