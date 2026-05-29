La Fundació Impulsa tanca el curs a Manresa amb joves i mentors de cinc comarques
La Fundació ha becat i acompanyat 361 joves perquè poguessin cursar estudis de Formació Professional
Regió7
La Fundació Impulsa ha celebrat a Manresa l’acte de cloenda del curs 2025-2026 amb la participació de joves, mentors, empreses i entitats col·laboradores del Bages, Berguedà, Anoia, Moianès i Alt Penedès. L’acte s’ha celebrat simultàniament també a Vic, Girona i Sabadell i ha servit per tancar un curs en què la Fundació ha becat i acompanyat 361 joves perquè poguessin cursar estudis de Formació Professional, gràcies també a la implicació de més de 190 mentors i mentores en actiu. En aquests territoris, aquest curs la Fundació Impulsa ha acompanyat 93 joves —27 del Moianès, 24 del Berguedà, 16 del Bages, 16 de l’Anoia i 10 de l’Alt Penedès— amb la col·laboració de més de 52 mentors i mentores, 42 centres educatius i 36 entitats socials.
L’acte, celebrat a la Universitat de Manresa, ha combinat una part institucional amb espais testimonials on joves i mentors han compartit la seva experiència dins el projecte Impulsa. Durant la jornada s’ha projectat també el testimoni d’Abde Eddari, jove Alumni de Terrassa que actualment treballa com a mecànic després del seu pas per la Fundació Impulsa. A l'acte han participat Ferran Castell, Patró de la Fundació; Xevi Corrons, Ambaixador de la Fundació al Bages; Xavier Carles, Ambaixador de l’Anoia; Jordi Baron, Regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica, Noves Tecnologies i Agenda 2030 de l’Ajuntament de Manresa; Rebeca Mendiola, regidora d'Educació, Infància, Joventut i Capacitats diverses; Joan Melero, director de la Fundació Pinnae; Judit Soteras, cap d'Acció Social i Voluntariat de la Fundació Pinnae; Laia Albiol, regidora d'Educació de l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia; Pere Vernet, alcalde de Sant Sadurní d'Anoia; Eva Cruces, regidora de Promoció Econòmica de Sant Sadurní d'Anoia i Marta Romeo, Cap d'educació de l'Ajuntament de Manresa.
Durant la jornada, també s’ha posat en relleu l’impacte del model d’acompanyament integral de la Fundació Impulsa, que combina suport econòmic, mentoratge, orientació i formació en competències transversals. Actualment, més del 80% dels joves Impulsa es graduen, en un context en què l’abandonament dels estudis d’FP a Catalunya se situa prop del 50%.
La cloenda ha finalitzat amb “El Repte Impossible”, una dinàmica lúdica i participativa basada en enigmes i reptes d’equip, creada per fomentar la cohesió, el treball en xarxa i el sentiment de pertinença entre tots els agents vinculats a la Fundació Impulsa. La proposta també ha servit per posar en pràctica els valors de l’entitat: transformació i compromís social, afany de superació, lideratge amb rigor, esperit innovador, orientació al creixement i treball en xarxa.
La Fundació Impulsa
La Fundació Impulsa és una entitat referent a Catalunya que beca i acompanya joves en situació de vulnerabilitat social i econòmica per a que cursin cicles de Formació Professional (FP) i accedeixin al mercat laboral. Se’ls ofereix durant dos o quatre anys una beca econòmica, un ordinador, formacions en aspectes emocionals i laborals, l'acompanyament d'una persona voluntària que els fa de mentor i el seguiment i acompanyament de l’equip psicopedagògic de la Fundació.
Des de 2015 s’han becat més de 780 joves de Catalunya i més d’un 80% han finalitzat els estudis d'FP, molt per sobre del 50% de la mitjana de Catalunya. El projecte social és present actualment a 13 territoris de Catalunya (Osona, Bages, Anoia, Moianès, Berguedà, Garrotxa, Gironès, Baix Empordà, Alt Penedès, La Selva, Pla de l’Estany i les ciutats de Sabadell i Terrassa), amb l’objectiu de poder desenvolupar la tasca d’Impulsa a totes les comarques catalanes en els propers anys. Propòsit pel que treballen l’equip i també el Patronat de la Fundació, format per un grup d’empresaris d’Osona que l’any 2015 van decidir crear la Fundació.
