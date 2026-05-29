Grupo Solitium impulsa la quarta Talent Race per apropar el talent jove del Bages al món professional
La iniciativa transforma les pràctiques formatives en projectes reals d’innovació, intel·ligència artificial i ocupació
Regió7
El passat dimarts 26 de maig, Manresa va tornar a ser l’epicentre del talent jove i de la innovació tecnològica amb la celebració de la quarta edició de la Talent Race, una iniciativa impulsada per Grupo Solitium amb l’objectiu de transformar les pràctiques educatives en projectes reals vinculats a les necessitats de l’empresa.
L’esdeveniment va reunir alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior de Manresa, que van presentar els projectes desenvolupats durant les seves hores de treball final. En aquesta edició, la Talent Race es va estructurar en dues àrees principals: Desenvolupament de Software i Sistemes i Xarxes, amb tres equips participants per cada categoria.
La jornada va començar al matí a les oficines de Grupo Solitium a Sant Fruitós, on els equips van exposar els seus projectes davant del jurat. A la tarda, la Sala d’Actes de la UPC Manresa va acollir l’acte oficial de lliurament de premis, amb la participació d’estudiants, docents, representants institucionals, directius i responsables tecnològics de Solitium.
L’acte va comptar amb la presència de Miquel Escolà, CIO de Solitium i alma mater de la iniciativa; Dori Gironza, directora d’Operacions de Solitium; i Pilar Torrado, directora de PRL, Qualitat i Sistemes de Gestió de Solitium, que van participar en el lliurament dels premis als equips guanyadors. També hi van assistir Andreu Torres i Vilà, conseller de Suport Tècnic als Municipis del Consell Comarcal del Bages, i Joan Vila, regidor delegat d’Empresa, Turisme i Coneixement de l’Ajuntament de Manresa.
Pràctiques per al futur
La Talent Race va néixer fa quatre anys d’una visió de Miquel Escolà sobre la necessitat de detectar talent jove des de la proximitat, donar-li oportunitats reals i connectar-lo amb el món de l’empresa. Des del seu inici, el projecte respon a una convicció ferma de Grupo Solitium: el talent jove del territori necessita espais on demostrar el seu potencial i treballar sobre reptes reals, amb possibilitat de continuïtat professional.
En aquesta quarta edició, l’àrea de Desenvolupament de Software s’ha centrat en la creació d’una aplicació per a la gestió de notes de despeses dels usuaris d’una empresa, incorporant fluxos automatitzats, intel·ligència artificial i integracions API amb ERPs de Sage, com Sage 200c i Sage Active, així com amb eines de gestió documental com DocuWare.
Pel que fa a Sistemes i Xarxes, els projectes es van orientar a reptes d’infraestructura tecnològica vinculats a escenaris reals d’empresa, com el desplegament de solucions de cloud corporatiu, la configuració d’infraestructures multiseu i el disseny d’entorns crítics d’alta disponibilitat.
IA al servei de les persones
Un dels eixos destacats d’aquesta edició ha estat el paper de la intel·ligència artificial en el present i el futur de les empreses. Durant la seva intervenció, Miquel Escolà va posar en valor la capacitat de la IA per millorar processos, augmentar la productivitat i obrir noves oportunitats, però també va remarcar que la tecnologia no pot substituir el paper essencial de les persones.
En aquest sentit, va destacar que les noves generacions estan especialment preparades per entendre, adoptar i aplicar aquestes tecnologies de manera natural, sempre des d’un ús responsable i amb criteri. Per a Grupo Solitium, la tecnologia ha de ser una eina al servei del creixement de les empreses, però són les persones les que li donen sentit, direcció i valor.
Una recompensa amb valor professional
Els projectes van ser valorats per un jurat format per professionals de Grupo Solitium, tutors dels centres educatius i especialistes vinculats a les diferents àrees tècniques. Com a reconeixement al seu esforç, els projectes guanyadors van rebre ordinadors portàtils HP ProBook amb processador Intel Core Ultra 7, gràcies al suport del partner HP.
Tot i això, Escolà va remarcar que el veritable premi de la Talent Race va més enllà de l’obsequi material. Tots els participants tenen l’oportunitat d’accedir a formació especialitzada i certificacions vinculades a Sage 200c, DocuWare i Ciberseguretat, en un format difícil de trobar al mercat i amb un alt valor professional.
Aquest és, per a Grupo Solitium, el premi real: oferir als joves una porta d’entrada al món laboral, posar-los en contacte amb eines utilitzades en entorns empresarials reals i donar-los l’oportunitat de participar activament dins de la companyia.
Retenir el talent local
La Talent Race respon a una necessitat clara del territori: retenir el talent jove del Bages i oferir oportunitats professionals sense que els estudiants hagin de marxar fora per desenvolupar la seva carrera.
Amb aquesta quarta edició, Grupo Solitium consolida una iniciativa que connecta educació, empresa i innovació, i que reforça el seu compromís amb els joves que construiran el futur tecnològic de la comarca.
