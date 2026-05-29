Rodalies reforçarà els serveis de l'R1, l'R4 i l'R2 durant la visita del Papa a Barcelona
ACN
Rodalies reforçarà el seu servei de trens en les línies R1, R4 i R2 durant la visita del Papa a Barcelona. Així ho ha precisat aquest divendres el Ministeri de Transports i mobilitat Sostenible, que promou un dispositiu especial per facilitar la mobilitat durant l'estada de Lleó XIV a l'Estat espanyol entre el 6 i el 12 de juny, amb actes a Madrid, Barcelona, Gran Canària i Santa Cruz de Tenerife. El dispositiu a Renfe suposarà incorporar 35 informadors i 120 agents de seguretat a les estacions de Catalunya.
En el cas de Catalunya, hi haurà un reforç de l'R1, l'R2 Nord i Sud, i l'R4 a les estacions de Plaça de Catalunya, Arc de Triomf i Passeig de Gràcia per l'oració a la Catedral. Per la vigília a l'Estadi Lluís Companys, l'R1 i l'R4 oferiran 17.000 places a l'hora, mentre que l'R2 n'oferirà 20.000.
D'altra banda, Rodalies comptarà amb un "reforç especial" dels trens per ajustar-se a la demanda el 10 de juny, coincidint amb l'acte a la Sagrada Família. Les línies amb més oferta seran l'R1, l'R2 i l'R4, que passen per Clot, Arc de Triomf i Passeig de Gràcia.
El reforç a Rodalies es complementarà també amb l'anunciat dijous en altres serveis de transport públic com el metro o les línies de FGC.
