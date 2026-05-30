La Festa de Germanor del CETIM reconeix Grup Carles Enginyeria i Inoxforma
La vetllada, que va aplegar més de 300 persones a Les Comes de Súria, va homenatjar les persones que celebren 25 anys de col·legiació i a les que fa 50 anys que exerceixen l’enginyeria
Regió7
El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats en Enginyeria de la Catalunya Central (CETIM) va reconèixer anit Grup Carles Enginyeria i Inoxforma en el marc de la seva Festa de Germanor i Homenatge a la Persona Col·legiada, celebrada a Les Comes de Súria davant de més de 300 assistents. La principal novetat d’aquesta edició ha estat la creació del Premi Enginyeria, un nou reconeixement del CETIM per distingir trajectòries professionals rellevants i aportacions destacades al món de l’enginyeria. En aquesta primera convocatòria, el guardó ha estat concedit a Grup Carles Enginyeria.
Grup Carles va néixer a Igualada fa 64 anys com una gestoria familiar que oferia serveis diversos al món empresarial, tant en la vessant fiscal com d’enginyeria, i amb els anys ha anat creixent i incorporant nous serveis fins a consolidar-se com un grup de referència. L’any 1996 va inaugurar la seva seu actual, un edifici de 1.500 metres quadrats d’oficines. Actualment compta amb 113 professionals, la majoria amb titulació universitària, i amb un 35% de dones a la plantilla. A més de la seu d’Igualada, Grup Carles disposa d’oficines a Vic, Capellades i Andorra, i desenvolupa projectes arreu de Catalunya, a la resta de l’Estat i també a nivell internacional, amb actuacions destacades en països com el Marroc o l’Equador.
El CETIM ha volgut destacar especialment el compromís de Grup Carles amb els valors que defineixen la professió i també posar en valor la vinculació històrica de l’empresa amb l’entitat col·legial, ja que des de pràcticament els seus inicis ha participat activament en diferents juntes de govern del CETIM. El premi va ser recollit per Xavier Carles, soci i director general de Grup Carles.
Durant la vetllada també es va lliurar el Premi Promoció del Territori a Inoxforma, un reconeixement destinat a distingir les persones, empreses o institucions que projecten la Catalunya Central arreu del món a través de l’excel·lència empresarial, la innovació, la generació d’activitat econòmica i el compromís amb l’entorn.
Inoxforma és una empresa amb més de 60 anys de trajectòria industrial dedicada a la transformació de l’acer inoxidable i especialitzada en la fabricació de peces i components d’alta precisió. Actualment treballa principalment per als sectors alimentari i electrònic. Amb centres de treball a Manresa i Sallent, l’empresa compta amb 50 treballadors a Manresa i 35 a Sallent. El CETIM en destaca l’aposta constant per la qualitat, la tecnologia i la innovació, així com els processos productius avançats i les certificacions internacionals. El premi va ser recollit per Elvira Garcia, CEO d’Inoxforma.
La Festa de Germanor també va servir per homenatjar les persones que aquest any celebren 25 anys de col·legiació al CETIM. En total, es va reconèixer la trajectòria de 20 professionals: Domingo Alcalá Hidalgo, Xavier Arnau Oliveras, Josep Boixadé Martínez, Ramon Catalán Miró, Ma. Isabel Colell Simón, Anna Comallonga Viladrosa, Antonio Jose Domene Martínez, Xavier Expósito Moltó, Jordi Flotats Casas, Alberto Gaspar Cernuda, Daniel Lladó Gassó, Glòria Muxí Clusellas, Xavier Palà Sala, Artur Plaza Estevez, Jordi Pujol Sabrià, Pere Requena Orozco, Flora Soler Sobré, Carles Trafí Vilalta, Esther Costa Alcantara i Pere Peralta Herrera. Els encarregats de lliurar els reconeixements van ser el degà del CETIM, Jordi Valiente, el vicedegà Daniel Calvo i les vocals de la junta Ester Badia i Lourdes Calvet.
Així mateix, el Col·legi també va reconèixer les persones que enguany compleixen 50 anys d’exercici professional: Joan Casals Artigas, Miquel Casanovas Badia i Josep Vallribera Gallifa.
Durant el seu parlament, el degà del CETIM, Jordi Valiente, va fer un repàs als seus quatre anys al capdavant del Col·legi durant els quals, va dir, “hem treballat per fer avançar l’entitat i reforçar la professió, i deixem un Col·legi amb més capacitat d’influència”. Valiente va defensar que el territori “necessita indústria, innovació i coneixement tècnic”, i va afegir que el projecte de la UPC a la Fàbrica Nova és “una oportunitat estratègica per retenir talent, generar activitat econòmica, impulsar recerca i reforçar el vincle entre universitat, empresa i territori”.
La Festa de Germanor i Homenatge a la Persona Col·legiada del CETIM va reunir representants del teixit social, econòmic i professional de la Catalunya Central i membres d’altres col·legis professionals. Entre les autoritats presents, va destacar l’assistència de la presidenta del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, Mar López.
Després de l’acte institucional, la celebració va continuar amb un sopar, ball i activitats lúdiques per a tots els assistents. El CETIM destaca que aquest tipus de trobades "reforça la cohesió del col·lectiu i fomenta les relacions professionals i personals entre els enginyers i enginyeres de la Catalunya Central, un perfil clau davant dels grans reptes industrials, energètics i tecnològics de la societat actual", segons apunta el mateix col·legi.
- La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- Multitudinària celebració de la Festa del Xai de la comunitat musulmana a Manresa
- Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia