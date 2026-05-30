Josep Sánchez Llibre: "Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes"
Acabat de reelegir al capdavant de la patronal, afirma que cap partit li ha proposat encapçalar una moció de censura contra Sánchez
Gabriel Ubieto
Josep Sánchez Llibre (Vilassar de Mar, 1949) rep EL PERIÓDICO el dia del seu 77è aniversari. Acaba de ser reelegit president de Foment del Treball per a un tercer mandat i afirma sentir-se com un "jovenet" per encarar quatre anys més al capdavant de la patronal catalana.
¿Quines seran les seves prioritats per a aquest nou mandat?
En primer lloc, defensa de l’empresari, de la llibertat d’empresa i de la propietat privada. Segona qüestió, reducció dràstica de l’absentisme. Tercera, buscar un espai de diàleg amb el Govern i amb el Govern central per intentar reduir la pressió fiscal que avui pateixen les empreses i les famílies. Quarta, plantejarem un increment de la competitivitat i de la productivitat de les nostres empreses, amb especial importància de les infraestructures i per reduir el dèficit d’inversions dels últims 15 anys, que acumula gairebé 50.000 milions. I cinquè, l’habitatge: per corregir el dèficit necessitaríem produir cada any 40.000 habitatges a un preu assequible i només se’n produeixen 15.000.
¿Què és per a vostè l’absentisme?
L’absentisme és quan en una empresa, per exemple, de tres treballadors, esperes que en vinguin a treballar tres i, lamentablement, no per culpa del treballador, per les raons que sigui, en falta un. Avui a Espanya som líders en absentisme de tota la Unió Europea. Tenim una mitjana del 5,5%, quan la mitjana europea és del 2%. El nostre objectiu és rebaixar aquesta taxa fins al 4% i tornar a nivells del 2019.
¿Com pensa fer-ho?
Elaborarem un llibre blanc sobre l’absentisme, analitzarem totes les propostes i en comunicarem els resultats al setembre. Hem de dotar de més recursos el sistema sanitari públic, perquè probablement falten metges i les llistes d’espera cal rebaixar-les. També hem de permetre que les mútues col·laborin amb la sanitat pública per a la tramitació de les baixes i altes. Així mateix, hem d’eliminar les baixes no per absentisme, sinó per ausentismo, que arriben a proporcions realment preocupants. El 7,1% dels treballadors de baixa representen el 50% del total de baixes.
Afirma que no s’ha de responsabilitzar els treballadors, però des de part de la patronal es parla de falta de cultura de l’esforç o baixacions...
Probablement hi ha alguns irresponsables i això provoca un mal clima empresarial.
Les dades ens diuen que els qui no van a la feina per un motiu justificat representen només un 5% del total de treballadors de baixa.
Per això necessitem elaborar aquest llibre blanc, per buscar solucions als diferents casos, i sempre consensuades.
¿Què el preocupa més, que hi hagi un 5,5% de treballadors que no treballaran perquè estan malalts o un 50% de treballadors, com diu un informe del Departament de Treball, que l’últim any han anat a treballar, algun dia, malalts?
No conec ningú que hagi anat malalt a la feina i no conec cap empresa que afavoreixi que els seus treballadors vagin malalts a treballar. No conec aquestes dades. Si algú no està en condicions d’anar a la feina no hi pot anar.
La productivitat és una assignatura pendent del model productiu català i espanyol. ¿Com pensa augmentar-la?
No és només un problema de Catalunya i Espanya. L’informe Draghi ja ens assenyala que la bretxa amb els Estats Units es fa grossa. Hem d’invertir molt més en innovació, energia, intel·ligència artificial i robòtica i simplificar i desburocratitzar l’Administració. Una altra clau és reindustrialitzar i que aquest sector a Catalunya passi de representar el 19% del PIB, com ara, al 25%.
¿Per incentivar la indústria s’hauria d’eliminar el tracte especial de l’IVA envers el turisme?
No. De fet, a Foment estem en contra de l’increment recent de la taxa turística. A aquest pas facilitarem que molts congressos no vinguin a Barcelona.
Reclama en el seu programa crear "ocupació de qualitat». ¿A partir de quin salari considera una ocupació de qualitat?
El que fixen els convenis.
Aquest seria un salari legal. ¿A partir de 2.000 euros seria un salari de qualitat?
Crec que amb un salari de menys de 2.000 euros al mes una persona té dificultats per viure i arribar a final de mes. També depèn d’on vius, si tens fills... Si has de pagar un lloguer és molt difícil. Però en una casa on entren 2.000 euros i viu més d’una persona no es pot viure dignament. Hem d’intentar plantejar un pacte social per apujar els salaris.
¿Com valora els pressupostos que va presentar el Govern?
Nosaltres sempre hem dit que un Govern ha de tenir pressupostos. ¡Una empresa de l’Ibex que no presentés resultats hauria de tancar immediatament! Hem prorrogat Pressupostos tres anys seguits i els partits haurien de consensuar una norma que limités la pròrroga a un any.
En matèria d’habitatge, considera que Illa aplica mesures "filocomunistes». ¿Quan va ser elegit president s’ho esperava?
La veritat és que no. L’hem d’intentar convèncer que les seves mesures van en contra d’oferir habitatge a preus assequibles. No poden anar sempre en contra del propietari.
Una altra notícia recent és la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿El sorprèn?
La impressió que tinc del senyor Zapatero no coincideix amb els elements del sumari. Em va sorprendre molt i crec que s’ha de mantenir la presumpció d’innocència fins que tot s’aclareixi. Hi mantinc la confiança.
¿Es veu encapçalant una moció de censura?
Cap formació política me n’ha dit res.
¿I si li ho plantejaven?
No em passa pel cap que m’ho plantegi.
Una altra notícia recent és la detenció de Jonathan Andic. ¿Com ha caigut entre el món empresarial?
Ha causat gran sorpresa. Tot el suport al seu president [Toni Ruiz] i presumpció d’innocència per a en Jonathan.
¿Recolzarà Antonio Garamendi per renovar la presidència de la CEOE?
Sí, a Foment li donarem un suport inqüestionable.
