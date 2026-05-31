«Fixar un comerç multiservei al territori és fixar-hi persones»
El conseller Sàmper afirma que el Govern hi destina 2,7 milions en ajuts
La Generalitat dedicarà 2,1 milions d’euros a intentar que els pobles més petits del país tinguin un establiment on poder adquirir productes bàsics, fer un cafè i una beguda o, fins i tot, poder-hi dinar i comprar i llegir un diari.
El Govern ho ha descrit com a comerç multiservei, dels quals, en aquests moments, n’hi ha una trentena a tot el país, la majoria a les Comarques de Girona. El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, que fa uns dies va visitar el Berguedà i va passejar per Olvan va trobar en aquest poble un exemple adient, amb una iniciativa de botiga-bar-centre de lectura i punt d’internet que el mateix ajuntament ja ha desenvolupat.
El govern català considera que aquesta activitat econòmica «també és una manera de fixar les persones i les famílies al territori», assegura Sàmper, que afegeix que «es pretén fixar comerços multiservei, que vagin de l’alimentació al bar o al restaurant, un espai que permeti fomentar la vida comunitària». «És fixar comerços i fixar persones en el territori», afirma. Aquesta iniciativa es du a terme «en el marc de l’Estatut dels Municipis rurals». «Intentarem fer-ho difícil perquè marxi» dels petits municipis.
És una iniciativa que es fa entre el departament d’Empresa i Treball, la direcció general de Comerç, la conselleria de Presidència i les Cambres de Comerç.
«A Catalunya tenim 590 pobles rurals, dels quals 476 tenen menys de 1000 habitants. I d’aquests, un 36,7% no tenen ni tan sols una botiga on poder comprar un paquet d’arrós, un quilo de préssecs o un paquet de llet», exposa Sàmper, que afirma que el compromís de l’executiu és posar recursos per trencar aquesta situació.
Hi ha una part d’ajuts que són una qüestió de la conselleria i de la direcció general de Comerç, i una altra, del departament de Presidència, que és qui té les atribucions sobre els governs locals. I després hi ha un altre element que intervé en el pla iniciat que és l’acompanyament, que vol dir, mirar d’ajudar els veïns que vulguin dur a terme iniciatives d’aquest tipus perquè aquests comerços multiservei tinguin «una vida llarga i que sigui duradora i sostenible». I aquest acompanyament el fan les Cambres.
