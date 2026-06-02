Mercat laboral
Catalunya lidera al maig la creació d’ocupació i s’acosta els 4 milions d’ocupats
L’atur baixa en 6.900 persones, fins a un total de 307.627 aturats
Gabriel Ubieto
Catalunya va registrar el seu millor maig de tota la sèrie històrica en termes d’ocupació. Les províncies catalanes van liderar la creació d’ocupació en el conjunt d’Espanya per segon mes consecutiu i toquen, amb la punta dels dits, la simbòlica cota dels quatre milions de treballadors en actiu.
Malgrat venir d’uns mesos discrets i que actualment es troba gestionant una onada d’expedients de regulació d’ocupació (ero) en empreses industrials estratègiques, l’economia catalana està vivint una de les seves millors primaveres en l’àmbit laboral.
Les dades actualitzades aquest dimarts pels ministeris d’Inclusió i Treball revelen que el nombre de catalans cotitzadors a la Seguretat Social va augmentar respecte a l’abril en 50.034 persones, fins a un total de 3,97 milions d’ocupats. És, fins ara, el millor maig de tota la sèrie històrica; mai en un cinquè mes de l’any, ni tan sols en la cúspide de la bombolla immobiliària i financera de fa dues dècades, s’havien creat tants llocs de treball en un mateix mes.
Les contractacions van ser transversals a tot el territori català. Barcelona va aportar 27.448 nous cotitzadors (+0,9% respecte a l’abril), si bé Lleida va ser la província on, en termes relatius, més va créixer l’ocupació (7.552 persones, +3,6%). La van seguir Girona (8.174 persones, +2,15%) i Tarragona (6.858 persones, +1,9%).
L’atur, per la seva banda, va descendir en 6.900 persones respecte a l’abril, fins a un total de 307.627 persones registrades a les oficines del SEPE. És el nivell més baix al mes de maig des del 2008. Per províncies, el volum d’aturats va descendir en totes, amb una intensitat de l’ordre d’entre el 2% i el 3% intermensual.
El maig ha sigut un mes especialment bo en termes d’ocupació per a Catalunya, especialment perquè ha aconseguit trencar la inèrcia de desacceleració en què estava instal·lada. Interanualment, el mesurador que millor reflecteix el pols de l’ocupació, la velocitat de creixement era del 2% i aquest maig va repuntar al 2,3%. S’ha de veure si és flor d’un dia o les empreses catalanes aconsegueixen mantenir la dinàmica i mantenir una tendència ascendent en aquest aspecte.
Catalunya lidera
Catalunya va ser la comunitat autònoma que més nous ocupats va guanyar durant el mes de maig en el conjunt d’Espanya. Va aconseguir consolidar, així, la seva posició com a territori amb més treballadors en actiu de tot Espanya. Títol que va perdre a finals de l’any passat i que durant el primer trimestre va aconseguir recuperar. S’ha de veure durant quant de temps podrà retenir-lo, atesa l’especial empenta de la Comunitat de Madrid durant els mesos menys càlids de l’any.
El creixement de l’ocupació va ser transversal i totes i cada una de les comunitats autònomes van aconseguir acabar el mes de maig amb més afiliats a la Seguretat Social dels que tenien a l’inici.
