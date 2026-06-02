Un de cada cinc
Una dona migrant, amb estudis universitaris i resident a Catalunya: el nou rostre de l’emprenedor a Espanya
El 13% de les estrangeres lideren iniciatives de negocis davant el 6% de les natives a Espanya, tot i que només el 5% mantenen negocis consolidats
Monique Zamora Vigneault
Les dones migrants prenen la davantera en la creació d’empreses a Espanya. Aquesta és la conclusió de l’última entrega del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Espanya 25-26, que ha fet unaradiografia del teixit empresarial i ha trobat que les dones migrants emprenen el doble que les espanyoles. «El 2025 el percentatge d’emprenedores d’origen migrant duplica el de les espanyoles, una proporció que supera fins i tot la diferència entre els homes d’origen migrant i nadius», destaca l’informe.
No només són les dones. L’estudi llança que el perfil típic de l’emprenedor a Espanya són les persones d’origen migrant amb educació universitària. I la bretxa és enorme: un de cada cinc participen en aquestes activitats, davant un de cada onze espanyols amb formació universitària. Una de les conclusions és que la llei d’empreses emergents, una normativa que ha buscat convertir el país en un pol d’inversió, ha sigut un dels principals motors. A més, les comunitats autònomes que encapçalen aquest boom d’emprenedoria són Catalunya, la Comunitat Valenciana, Andalusia i Madrid. Totes aquestes regions superen la mitjana d’Espanya.
Més coneixement de les regles del joc
Una altra conclusió de l’informe és que, en l’última dècada, el coneixement de les «regles del joc» per emprendre ha saltat del 45% de la població adulta al 54%. És a dir, un 20% més de la població adulta a Espanya té coneixement i habilitats per llançar una iniciativa corporativa. Aquesta no és l’única bona notícia: el percentatge de residents espanyols amb capital social per llançar nous projectes s’ha triplicat en els últims 15 anys del 29% el 2011 fins al 59% el 2025.
No obstant, el deteriorament del context econòmic i geopolític, marcat per la prolongació de la guerra a Ucraïna i les tensions comercials impulsades per Washington, ha deixat empremta en les percepcions sobre l’emprenedoria. Entre els que no desenvolupen activitat emprenedora, la por del fracàs s’ha intensificat: el 55% considera que el risc que un projecte no prosperi és un fre per emprendre, davant el 51% registrat el 2023. A Espanya, la mitjana general de persones que tenen por del fracàs és del 53%. No obstant, tot i que el temor del fracàs continua sent una de les principals barreres d’entrada, cada vegada condiciona menys la decisió de posar en marxa un negoci.
Una font d’ingressos atractiva
Cada vegada més persones perceben l’emprenedoria com una via per millorar la seva situació econòmica, fins i tot entre els que no tenen intenció de posar en marxa un negoci. Des del 2023, el percentatge de persones no emprenedores que consideren que emprendre pot ser una font d’ingressos atractiva ha augmentat un 31%. El canvi és encara més acusat entre el teixit emprenedor i entre els que sí que participen en activitats emprenedores. Entre el 2023 i el 2025, el percentatge d’emprenedors que perceben un clar valor econòmic en la creació d’una empresa s’ha disparat un 57%,cosa que reflecteix una creixent confiança en el potencial financer d’emprendre.
Deteriorament de les condicions
Dit això, malgrat que hi ha més optimisme, els experts alerten d’un deteriorament general de l’entorn per emprendre en els últims anys. Tot i que destaquen que les institucions disposen de més capacitat per formar el teixit emprenedor, consideren que les barreres d’accés al mercat continuen sent el principal obstacle i, sobretot, el pitjor indicador de l’ecosistema emprenedor espanyol. Sobretot, hi ha importants carències en finançament i suport social. En aquest sentit, l’eliminació de barreres d’accés al mercat rep una nota de tot just un 3,8 sobre un 10, cosa que situa Espanya en el pitjor lloc entre els països de referència.
