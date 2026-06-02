El govern espanyol aprova la reforma de l’Estatut Marc sanitari que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores
L’avantprojecte redueix la jornada màxima setmanal a 45 hores
Laura Fíguls
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l’avantprojecte de reforma de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, que actualitza una norma de més de vint anys d’antiguitat. El text elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores, que quedaran limitades a un màxim de 17 hores, redueix la jornada màxima setmanal a 45 hores i incorpora noves mesures per combatre la temporalitat. Ara el text s’obrirà a consulta pública abans de tornar al Consell de Ministres i anar al Congrés dels Diputats.
A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat que l’objectiu de la reforma és millorar les condicions laborals dels professionals sanitaris, reforçar la seva estabilitat i limitar les jornades excessives.
El text fixa un marc comú per a tot el Sistema Nacional de Salut. Segons l’executiu, un cop s’aprovi, les comunitats autònomes, en el marc de les seves competències, hauran de desplegar i adaptar aquestes mesures en els seus respectius serveis de salut. "Nosaltres hem fet la feina, ara els toca a les comunitats autònomes" ha dit la portaveu.
Una de les principals novetats és la jornada setmanal de 45 hores amb un descans mínim de 12 hores entre jornades. El text també reconeix un descans setmanal mínim de 24 hores ininterrompudes, que se suma al descans diari.
A més, la reforma elimina les actuals guàrdies de 24 hores i estableix que les guàrdies mèdiques no podran superar les 17 hores de treball efectiu. Les hores de descans obligatori derivades d’aquestes guàrdies no generaran cap deute horari que pugui ser recuperat posteriorment com a jornada ordinària.
En matèria d’ocupació, l’avantprojecte limita a tres anys la durada màxima dels nomenaments interins en places vacants i obliga a convocar processos selectius almenys cada dos anys. També preveu una compensació equivalent a 20 dies de retribucions fixes per any treballat en casos d’abús de la temporalitat.
El text crea igualment la figura del personal estatutari investigador, reservada a professionals amb doctorat que hauran de dedicar almenys la meitat de la seva jornada a activitats de recerca sanitària.
Paral·lelament, introdueix nous requisits per accedir a càrrecs directius, que s’hauran de cobrir mitjançant convocatòries públiques basades en mèrits, experiència i projectes de gestió.
També incorpora mesures de conciliació i salut laboral. Entre aquestes hi ha la flexibilització horària per a persones amb fills menors de 12 anys o familiars dependents a càrrec, així com l’exempció de guàrdies i treball nocturn per als professionals majors de 55 anys, embarassades o en període de lactància.
Pel que fa a la seva aplicació efectiva, l’avantprojecte preveu un període transitori de cinc anys perquè els serveis de salut adaptin la seva organització als nous límits de jornada.
També contempla la creació d’un registre estatal de personal estatutari per facilitar la planificació coordinada dels recursos humans del sistema sanitari.
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
- Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- Necrològiques per al dilluns 1 de juny del 2026