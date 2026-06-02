Conseqüències de la guerra a l’Iran
El Govern estudia prolongar les ajudes contra la crisi energètica
L’IVA de la factura de l’electricitat i del gas va pujar ahir del 10% al 21% habitual a causa de l’abaratiment dels preus
Sara Ledo
Amb l’estret d’Ormuz encara tancat i sense senyals que la guerra a l’Orient Mitjà arribi a la seva fi pròximament, el Govern espanyol estudia la continuïtat o adaptació de les mesures de suport desplegades per esmorteir l’impacte energètic de la guerra de l’Iran, el venciment de les quals està previst per al pròxim 30 de juny, segons van avançar ahir fonts del Ministeri d’Economia.
La rebaixa fiscal dels carburants i l’ajuda de 20 cèntims per litre de combustible per a transportistes, agricultors i pescadors són les dues principals mesures que caduquen el 30 de juny. També els descomptes sobre la llum i el gas, tot i que tots dos van decaure ahir a causa de la moderació dels preus. Així, l’IVA de la llum i el gas tornen al seu tipus habitual del 21%, davant el 10% en què va estar instal·lat en els últims dos mesos, i l’impost especial de l’electricitat passa del 0,5% al 5,11%.
El reial decret llei de mesures anticrisi estableix que si l’IPC de llum, gas i carburants se situava a l’abril un 15% per sota del que tenien el mateix mes de l’any passat les mesures fiscals es deixarien d’aplicar un mes abans del seu venciment, al juny. I això va passar amb l’electricitat i el gas, que van mantenir taxes negatives, amb un descens del –4,3% en el cas de la primera i del –9,6% en el segon, però no amb els carburants, que en conjunt (combustibles i lubricants per a vehicles personals) van augmentar un 15,5%, segons dades de l’INE recollides pel Govern. No obstant, si es desagrega per productes, l’IPC del dièsel va pujar un 28,2% i el de la gasolina un 2,2%.
Amb tot, l’IVA de la gasolina i el dièsel es manté almenys un mes més en el 10%, igual que l ’impost especial sobre hidrocarburs, que seguirà en el mínim permès per la Comissió Europea (0,359 euros per litre en gasolina, davant els 0,473 euros per litre previs, i 0,330 euros per litre en el cas del dièsel, davant els 0,379 euros anteriors a aquestes mesures)."En les pròximes setmanes (el Govern) mantindrà noves reunions amb els agents socials i els sectors per compartir el diagnòstic i evolució de l’estat de situació de cara a calibrar les mesures de recolzament que puguin ser necessàries una vegada finalitzi el termini de les que estan en vigor (30 juny)", afirmen des del Ministeri d’Economia, on reconeixen que "Espanya està responent bé al xoc del conflicte de l’Iran" i consideren que el pla ideat pel Govern està complint la seva funció d’"amortiguar l’impacte del xoc extern sobre la inflació i el poder adquisitiu de les llars".
Bo social elèctric
Segons l’Executiu, l’efecte de les mesures sobre la inflació general (3,2%) ha sigut d’"una moderació pròxima a un punt percentual". No obstant, algunes d’elles es van idear ja per durar durant tot l’any 2026, com l’impost del 7% a la generació d’electricitat, que afecta els productors d’electricitat però aquests traslladen a la factura de la llum, els descomptes ampliats del bo social elèctric (amb rebaixes a la factura que passen del 35% actual al 42,5% en el cas dels consumidors vulnerables i del 50% al 57,5% per als vulnerables severs) o les bonificacions a la indústria electrointensiva (rebaixa de peatges del 80%).
La restauració de l’IVA i de l’impost especial de l’electricitat suposarà a partir d’aquest dilluns un augment de la factura de la llum del 15% per a tots els consumidors, tant del mercat regulat com a lliure, segons càlculs de l’expert en energia Francisco Valverde. Un client tipus amb tarifa regulada –amb una potència contractada de 4,4 quilowatts i un consum mensual de 270 quilowatts hora, kWh– pagaria 55,4 euros si es mantenien totes les rebaixes fiscals, mentre que amb la retirada de part de l’escut fiscal de la llum, pagaria 63,7 euros, uns 8 euros més.
L’associació d’energies renovables APPA Renovables ha criticat que es "castigui" a l’electricitat per haver aconseguit moderar els seus preus "gràcies a l’elevat pes de les renovables en el sistema elèctric" amb la seva tornada al 21% d’IVA, mentre els combustibles derivats del petroli mantenen el tipus reduït del 10% fins al 30 de juny. "La decisió contradiu l’orientació marcada per la Comissió Europea, que ha demanat als Estats membres reduir impostos i càrrecs per abaratir les factures i accelerar l’electrificació", afegeix.
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: "A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula"
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner