Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Patum 2026SenglarsLos niños del BrasilProtesta d'EducacióJonathan AndicPep Guardiola
instagramlinkedin

Ajuts econòmics a les famílies

El Govern proposa una ajuda universal de 200 euros al mes per fill menor de 18 anys

La prestació universal per fill, encara en debat, busca alleujar el cost de la criança i reduir la pobresa infantil al país

Últims dies per demanar l’ajuda de fins a 1.650 euros per a famílies amb fills a Barcelona

El Govern proposa una ajuda mensual de 200 euros per fill menor de 18 anys, sense importar el nivell d’ingressos familiars

El Govern proposa una ajuda mensual de 200 euros per fill menor de 18 anys, sense importar el nivell d’ingressos familiars / Pixabay

Ja ens segueixes?Marca'ns com a Mitjans preferits
Afegeix-nos a Google

Alejandro Navarro

Madrid

En el dia d’avui, encara continua el debat sobre una de les recents propostes del Govern: una ajuda universal de 200 euros al mes per fill. Aquesta prestació per criança estaria pensada sobretot per a les famílies amb menors al seu càrrec.

En aquest cas, la mesura s’aplicaria a totes les famílies, sense tenir en compte el nivell d’ ingressos o la situació familiar, laboral, etc. No obstant, l’ajuda encara no ha sigut aprovada, pendent de recolzament per part dels partits polítics.

Una ajuda de 200 mensuals per fill menor d’edat

Segons assegura el Govern, aquesta mesura pretén alleujar el cost de la criança, contribuint a la protecció de la infància, així com reduir els nivells de pobresa infantil. A su vez, el Consejo Económico y Social (CES) señala la necesidad de crear una prestación universal que beneficie a todas las familias por igual.

La quantia proposada correspondria als 200 euros per fill, amb abast dels joves menors d’edat, és a dir, fins als 18 anys. Tot i així, s’estudien altres alternatives com que només aplicar-la fins als 3, 6 o 12 anys, tot i que no està clar encara.

Pel que fa a requisits, l’única condició seria tenir fills menors a càrrec. En aquest cas, no s’aplicaria cap altre requisit de renda, condicions del treballador o beneficiari, entre d’altres.

Cost de la seva aplicació i possibles efectes

A l’hora d’aplicar aquesta mesura, podria realitzar mitjançant una ajuda directa o reducció fiscal en la declaració de la renda. A més, les estimacions assenyalen que aquesta mesura suposaria un cost anual de 19.276 milions d’euros, equivalent al 2,76% de la despesa pública.

Notícies relacionades

En tot cas, alguns experts asseguren que aquesta possible ajuda universal podria tenir efectes molt significatius: en el cas de la pobresa infantil, les seves xifres disminuirien fins al 8%;i quant al risc de pobresa entre menors, descendint del 29% al 21 %.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
  2. L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
  3. Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
  4. Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
  5. Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
  6. Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
  7. Necrològiques per al dilluns 1 de juny del 2026
  8. Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?

El Govern proposa una ajuda universal de 200 euros al mes per fill menor de 18 anys

El Govern proposa una ajuda universal de 200 euros al mes per fill menor de 18 anys

Condemnat a sis anys de presó un massatgista de Sant Joan acusat d'agredir una clienta de 18 anys

Condemnat a sis anys de presó un massatgista de Sant Joan acusat d'agredir una clienta de 18 anys

Torna a Castellolí la Ratafira amb noves propostes gastronòmiques

Torna a Castellolí la Ratafira amb noves propostes gastronòmiques

L’ONU afirma que El Niño ja s’està formant i que podria ser molt intens: “Serà com tirar llenya al foc en un món que ja s’escalfa”

L’ONU afirma que El Niño ja s’està formant i que podria ser molt intens: “Serà com tirar llenya al foc en un món que ja s’escalfa”

Desallotjat l’institut Vilumara de L’Hospitalet per un incendi en una aula

Desallotjat l’institut Vilumara de L’Hospitalet per un incendi en una aula

Professors contraris al preacord amb Educació bloquegen l’accés a la Casa Batlló

Professors contraris al preacord amb Educació bloquegen l’accés a la Casa Batlló

El Ministeri de Treball recomana el teletreball durant la visita del Papa a Catalunya

El Ministeri de Treball recomana el teletreball durant la visita del Papa a Catalunya

Junts demana a Feijóo que vagi a Waterloo a explicar la seva moció de censura instrumental a Puigdemont

Junts demana a Feijóo que vagi a Waterloo a explicar la seva moció de censura instrumental a Puigdemont
Tracking Pixel Contents