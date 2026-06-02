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Jacob Petrus serà en una jornada a Manresa sobre empresa i canvi climàtic

Cambra i FUB organitzen una sessió per debatre sobre «Crisi climàtica: del diagnòstic local a l’acció global»

El manresà Jacob Petrus

El manresà Jacob Petrus / TVE

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Regió7

Manresa

La Cambra de Comerç de Manresa, amb la col·laboració d’UManresa, organitza el proper divendres 12 de juny la jornada «Crisi climàtica: del diagnòstic local a l’acció global», adreçada al teixit empresarial per reflexionar sobre els reptes i les oportunitats que planteja la crisi climàtica i per conèixer experiències d’empreses que ja han iniciat el camí cap a models més sostenibles.

La jornada comptarà amb la participació del manresà Jacob Petrus, geògraf i climatòleg i director del programa Aquí la Tierra de TVE, que oferirà la ponència inaugural. Petrus parlarà sobre l’impacte de la crisi climàtica i el paper que poden jugar les empreses en la transició energètica. La jornada també inclourà una taula rodona moderada pel mateix Petrus amb la participació de Domini Ambiental, Ausa, Cerveses La Pirata i Oliva Torras, que compartiran les actuacions de transició energètica que han impulsat.

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L’acte tindrà lloc de 10 a 12 hores a la sala d’actes de l’edifici FUB 2 i finalitzarà amb un espai de networking. Les persones interessades en assistir-hi poden inscriure’s gratuïtament enviant un correu electrònic a eparra@cambramanresa.org.

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