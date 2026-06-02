Jaume Giró i Xavier Sala Martín seran al Dia de la Xarxa de Negocis Cambra a l’Anoia
Els reptes energètics de les pimes catalanes centrarà el debat de la jornada de l’11 de juny, que reunirà negocis i professionals locals
Regió7
El Cercle Mercantil d’Igualada serà la seu, l’11 de juny, del Dia de la Xarxa de Negocis Cambra a l’Anoia, organitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona amb l’objectiu de reunir empreses i professionals del territori per potenciar les relacions empresarials, generar connexions i impulsar oportunitats de col·laboració entre sectors.
L’esdeveniment s’organitza en el marc de la Xarxa de Negocis Cambra de la Cambra de Barcelona. Durant la jornada es reflexionarà sobre els reptes energètics actuals i el seu impacte en la competitivitat empresarial de les pimes catalanes. El debat comptarà amb l’exconseller d’economia de la Generalitat Jaume Giró, l’economista Xavier Sala Martín, l’expolític i periodista Manuel Milián i l’especialista en renovables Albert Mitjà.
Durant el 2025, en el seu segon any d’implantació a l’Anoia, la Xarxa de Negocis Cambra va generar una xifra de negoci de 20,3 milions d’euros gràcies a les 1.060 transaccions aconseguides pels membres de la Xarxa al territori. Concretament, el grup de treball del projecte ubicat a Igualada compta amb més de 50 membres actius que es reuneixen setmanalment per compartir oportunitats de negoci i compartir coneixements, segons dades de la Cambra de Barcelona.
En termes globals, la Xarxa ha contribuït a generar prop de 49 milions d’euros de negoci durant l'any 2025, fruit de les més de 4.000 iniciatives de negoci tancades a través del projecte. L’aposta aglutina uns 431 empresaris i empresàries, distribuïts en 14 grups de treball ubicats en diferents ciutats de la demarcació de Barcelona
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
- Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
- Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Dr. Josep Ramon Cugat i al Dr. Borja Domingo, pneumòlegs d’Althaia: “No existeix un consum segur de tabac, cada cigarreta té impacte sobre la salut”