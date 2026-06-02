Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Patum 2026Alerta per plujaCrim CallúsRodatge a ManresaProtesta d'EducacióCasal PanxoJonathan Andic
instagramlinkedin

Jaume Giró i Xavier Sala Martín seran al Dia de la Xarxa de Negocis Cambra a l’Anoia

Els reptes energètics de les pimes catalanes centrarà el debat de la jornada de l’11 de juny, que reunirà negocis i professionals locals

L'exconseller de la Generalitat Jaume Giró

L'exconseller de la Generalitat Jaume Giró / Arxiu/ACN

Ja ens segueixes?Marca'ns com a Mitjans preferits
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

El Cercle Mercantil d’Igualada serà la seu, l’11 de juny, del Dia de la Xarxa de Negocis Cambra a l’Anoia, organitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona amb l’objectiu de reunir empreses i professionals del territori per potenciar les relacions empresarials, generar connexions i impulsar oportunitats de col·laboració entre sectors.

L’esdeveniment s’organitza en el marc de la Xarxa de Negocis Cambra de la Cambra de Barcelona. Durant la jornada es reflexionarà sobre els reptes energètics actuals i el seu impacte en la competitivitat empresarial de les pimes catalanes. El debat comptarà amb l’exconseller d’economia de la Generalitat Jaume Giró, l’economista Xavier Sala Martín, l’expolític i periodista Manuel Milián i l’especialista en renovables Albert Mitjà.

Durant el 2025, en el seu segon any d’implantació a l’Anoia, la Xarxa de Negocis Cambra va generar una xifra de negoci de 20,3 milions d’euros gràcies a les 1.060 transaccions aconseguides pels membres de la Xarxa al territori. Concretament, el grup de treball del projecte ubicat a Igualada compta amb més de 50 membres actius que es reuneixen setmanalment per compartir oportunitats de negoci i compartir coneixements, segons dades de la Cambra de Barcelona.

Notícies relacionades

En termes globals, la Xarxa ha contribuït a generar prop de 49 milions d’euros de negoci durant l'any 2025, fruit de les més de 4.000 iniciatives de negoci tancades a través del projecte. L’aposta aglutina uns 431 empresaris i empresàries, distribuïts en 14 grups de treball ubicats en diferents ciutats de la demarcació de Barcelona

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
  2. L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
  3. Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
  4. Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
  5. Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
  6. Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
  7. Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
  8. Dr. Josep Ramon Cugat i al Dr. Borja Domingo, pneumòlegs d’Althaia: “No existeix un consum segur de tabac, cada cigarreta té impacte sobre la salut”

Jaume Giró i Xavier Sala Martín seran al Dia de la Xarxa de Negocis Cambra a l’Anoia

Jaume Giró i Xavier Sala Martín seran al Dia de la Xarxa de Negocis Cambra a l’Anoia

Rut Casas, saltadora de la Patum de la Llar: "Ballar la Patum és un honor i un privilegi que tenen pocs"

Rut Casas, saltadora de la Patum de la Llar: "Ballar la Patum és un honor i un privilegi que tenen pocs"

El Papa sí que parlarà en català en la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família

El Papa sí que parlarà en català en la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família

Argençola estrena una pàgina web municipal per millorar l’accés als serveis i la informació

Argençola estrena una pàgina web municipal per millorar l’accés als serveis i la informació

Metges de Catalunya convocarà una nova jornada de vaga el 17 de juny

Metges de Catalunya convocarà una nova jornada de vaga el 17 de juny

Vilanova del Camí crea una borsa de treball per a agents de la Policia Local

Vilanova del Camí crea una borsa de treball per a agents de la Policia Local

Fernando Giménez Barriocanal explica que l'organització de la visita del Papa reconeix la "realitat idiomàtica" catalana, però diu que el Vaticà en decidirà l'ús.

Vilanova del Camí posa en marxa una nova planificació de neteja per sectors als barris

Vilanova del Camí posa en marxa una nova planificació de neteja per sectors als barris
Tracking Pixel Contents