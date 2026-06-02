La producció agrària ecològica suma 45.000 hectàrees a la Catalunya Central
La superfície dedicada mostra un creixement sostingut, amb un augment de superfície però un lleuger descens d’operadors
La producció agrària ecològica a les comarques de la Catalunya Central sumava el 2025 un total de 45.713 hectàrees, amb el Berguedà i el Solsonès com els territoris amb una major incidència d’aquest sistema de gestió i producció., segons dades de la Generalitat.
La xifra mostra «un lleuger increment respecte de l’any anterior», destaquen fonts del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, fet que «demostra una tendència a l’alça», amb una especialització, apunta, en conreus de secà i ramaderia extensiva. Mentre al Bages i a l’Anoia predominen la vinya i l’olivera ecològica, al Berguedà, Solsonès i Osona hi destaca un gran pes de prats, pastures i farratges per a ramaderia orgànica.
En detall, les principals produccions al territori són la vinya (amb un total de 1.474 hectàrees); l’olivera (amb un lleuger increment de super´ficie, espeiclament en zones de secà de l’Anoia i del Bages, amb un total de 187 hectàrees); cereals i farratges (amb un total de 2.307,78 hectàrees, ubicades majoritàriament al Bages, Anoia i Solsonès, destinades a l’autoconsum ramader); i les pastures (l’activitat principal a gairebé totes les comarques de la zona, que suma en conjunt 33.173.40 hectàrees. Destaquen les zones de muntanya al Berguedà i al Solsonès, clau per a la producció de carn ecològica).
Segons posa en valor el departament, les principals fortaleses de la producció agrària ecològica al territori consisteixen en una agroindústria potent, amb una alta concentració d’empreses elaboradores, sobretot a Osona i al Bages; i una gran resiliència, mostrada amb millors marges davant la crisi de costos dels productes químics, destaca el departament.
