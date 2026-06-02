El sector estatal del metall debat a Sant Benet de Bages sobre el futur de la defensa
El monestir bagenc acull aquest dimecres una densa jornada de l’Observatori Industrial del Metall, que aplega representants de la patronal Confemetal, CCOO Indústria i UGT FICA
Regió7
El monestir de Sant Benet de Bages acull aquest dimecres una nova edició de l’Observatori Industrial del Metall, el principal fòrum anual del sector, que reunirà la patronal Confemetal, CCOO Indústria i UGT FICA, amb el sector de la Defensa com a qüestió central en un context d’inestabilitat geopolítica i increment de la despesa a la recerca de l’autonomia estratègica europea; la transformació digital de les empreses del metall; així com les condicions de treball i la cadena de valor en el sector.
Segons han avançat els organitzadors de la trobada, UGT FICA abordarà l’efecte tractor de la Defensa i la Seguretat sobre les empreses del metall i sobre les seves necessitats de talent. Així, durant la jornada es presentarà una completa anàlisi sobre les noves oportunitats de creixement per al teixit industrial i la demanda de perfils especialitzats que exigeix aquesta nova etapa.
Per la seva banda, Confemetal presenta un estudi sobre el grau de maduresa digital i implantació de la intel·ligència artificial a la indústria del metall, un treball que ha de servir com a «full de ruta perquè les empreses aconsegueixin avançar en la seva transformació tecnològica amb realisme i de manera concorde a la seva dimensió», segons planteja el programa de la trobada.
CCOO Indústria parlarà sobre la bretxa laboral entre companyies matrius i subcontractes en les diferents indústries estratègiques que formen part del sector com són l’aeronàutica, l’automoció, i les indústries naval i nuclear.
La indústria del metall té un pes del 6,2% en el PIB estatal, ocupa més d’1,1 milions de persones i suma gairebé 31.000 empreses. Les empreses de l’ecosistema del metall concentren una tercera part de la despesa total privada que es destina a R+D+I al conjunt d’ Espanya.
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
- Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
- Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Dr. Josep Ramon Cugat i al Dr. Borja Domingo, pneumòlegs d’Althaia: “No existeix un consum segur de tabac, cada cigarreta té impacte sobre la salut”