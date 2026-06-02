Nit del Comerç
Últims dies per presentar candidatures als guardons populars de la Nit del Comerç de Manresa
Es tracta dels premis que reconeixen establiments locals que destaquen per l’atenció personalitzada i l’estètica cuidada
L’acte de lliurament tindrà lloc el pròxim 6 de juliol, a 2/4 de 9 del vespre, al pati del Teatre Kursaal de Manresa
Regió7
El 7 de juny s’acaba el termini per presentar candidatures a les dues categories populars dels guardons de la Nit del Comerç, organitzada per l’Ajuntament de Manresa, Regió7 i Prensa Ibérica. La iniciativa arriba a la quarta edició amb l’objectiu de posar en valor aquells establiments de proximitat que destaquen per la seva amabilitat, personalitat i vincle amb la ciutadania. L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc el pròxim 6 de juliol, a 2/4 de 9 del vespre, al pati del Teatre Kursaal de Manresa.
Enguany, el públic pot proposar candidatures en dues categories:
- Premi Comerç Somriure, destinat a reconèixer professionals del comerç que ofereixen una atenció propera, amable i personalitzada, i que saben convertir cada visita en una experiència positiva.
- Premi Botiga amb Encant, que premia aquells establiments que destaquen per l’estètica, l’ambientació i la cura de l’espai, oferint una experiència de compra singular i emocionalment connectada amb els clients.
La convocatòria és oberta a tota la ciutadania. Qualsevol persona pot presentar la seva proposta, indicant quin establiment considera mereixedor del premi i explicant-ne els motius a través d’aquest formulari. El termini per fer arribar les candidatures finalitzarà el 7 de juny. Les propostes recollides es traslladaran al jurat de la Nit del Comerç, que serà l’encarregat de seleccionar els establiments guanyadors de cada categoria a partir de les nominacions presentades per la ciutadania.
Amb aquesta iniciativa, es vol reconèixer públicament el valor humà i estètic del comerç de proximitat, destacant aquells establiments que contribueixen a fer ciutat a través del tracte, l’espai i la seva capacitat de generar comunitat.
A banda dels guardons populars, la Nit del Comerç també distingirà els establiments que celebren aniversaris destacats —25, 50, 75 o 100 anys— i reconeixerà iniciatives singulars i trajectòries rellevants amb premis al comerç emblemàtic, a la innovació i creativitat i als nous establiments.
Dues noves categories
Com a novetat d’aquesta edició, també s’incorporen dues noves categories: el Premi Comerç Verd, per reconèixer els establiments compromesos amb la sostenibilitat i el consum responsable, i el Premi Parada de Mercat amb Encant, destinat a distingir aquelles parades que destaquen per la presentació, l’atenció al client i la capacitat d’innovació. En aquests casos, els guardons seran concedits per un jurat professional.
