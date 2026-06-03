La Catalunya central suma dotze mesos rebaixant l’atur a més velocitat que el conjunt català
El nombre de persones sense feina registrades a les oficines de Treball queda el maig a la regió en 21.608, un total de 956 menys que un any abans
Les comarques de la Catalunya central han arribat aquest mes de maig al dotzè mes consecutiu de retallada del percentatge d’aturats per sobre de la mitjana nacional. Mentre al conjunt català, la reducció interanual ha estat, al maig, del -3,72%, a les comarques centrals el percentatge ha estat del -4,24%. D’aquesta manera, el nombre de persones sense feina registrades queda a les comarques centrals en 21.608, un total de 956 menys que un any abans, segons les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.
En relació al mes d’abril d’enguany, el nombre de persones aturades registrades s’ha reduït de 79, l’1,18 menys. En termes intermensuals, el ritme de rebaixa de l’atur és inferior a la Catalunya central que al conjunt català per segon mes consecutiu.
En el detall de les comarques, el mes de maig l’atur baixa a totes les del territori en relació a l’abril, excepte al Solsonès (+1,65) i a l’Alt Urgell, on es manté estable. En termes interanuals, l’atur només puja al Moianès (+3,61%), que se situa com una de les cinc úniques comarques del país on creix el nombre de persones sense feina en relació a l’any anterior, juntament amb els dos Pallars, les Garrigues i l’Alta Ribagorça.
D’altra banda, i també en relació al maig del 2025, l’atur cau significativament al Solsonès i al Lluçanès, més enllà, en ambdós casos, del -11%. També és rellevant la rebaixa del Baix Llobregat Nord, del 7,53%, quatre punts per sobre de la mitjana catalana, mentre que al Bages la retallada és pràcticament la meitat que al conjunt català, (-1,45%).
Les dades a Catalunya
El nombre de persones registrades a l’atur es continua reduint a Catalunya, i el mes de maig ha tancat amb 307.627 persones aturades, la xifra més baixa des del maig de 2008. Respecte de l’any passat, l’atur s’ha reduït en 11.892 persones (-3,7%) i es manté així la tendència de reducció interanual des del maig de 2021. El descens interanual s’ha produït tant entre els homes com entre les dones i també a totes les demarcacions.
Comparades les dades amb el mes passat, la reducció ha estat del 2,2%: hi ha 6.900 persones menys a l’atur que el mes d’abril. En aquest cas, l’atur també s’ha reduït tant entre els homes com entre les dones i ha disminuït de manera accentuada entre els joves menors de 25 anys (-6,5%, -1.290 persones).
La reducció mensual ha estat generalitzada a tots els sectors d’activitat. Percentualment, el descens ha estat major a l’agricultura (-3,5%), seguida dels serveis (-2,4%), la indústria (-1,7%) i la construcció (-1,5%). Però en termes absoluts, el gruix de la reducció es troba al sector serveis, amb 5.546 persones aturades menys (-2,4%): aquest sector concentra el 80,4% de la disminució total de l’atur. El descens també s’ha produït a totes les demarcacions: Lleida (-3%), Tarragona (-2,6%), Girona (-2,5%) i Barcelona (-2%).
Quant a l’ocupació, Catalunya ha tornat a batre aquest maig el seu rècord històric d’ocupació. Segons les dades d’afiliació a la Seguretat Social, hi ha 3.971.167 persones ocupades, el que suposa 89.886 persones més treballant que fa un any (+2,32%) i 50.034 persones més que el mes d’abril (+1,28%).
El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, va destacar ahir que «aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l’economia catalana, a prop dels quatre milions d’afiliacions i de situar-nos per sota de les 300.000 persones aturades. Més enllà de les xifres en valors absoluts, també és rellevant que ens trobem en taxes d’ocupació i d’atur històriques, i en el cas de l’ocupació, per sobre de països com França o Itàlia».
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