La fàbrica de Seat a Martorell inicia la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID. Polo
Pedro Sánchez i Salvador Illa donaran el tret de sortida del primer model 100% elèctric juntament amb Markus Haupt, CEO de Seat i Cupra, que actuarà d’amfitrió en un acte que comptarà amb la presència d’Oliver Blume, CEO del Grup Volkswagen, i Thomas Schäfer, CEO de la marca Volkswagen.
Xavier Pérez
El Taller 10 de la fàbrica de Seat a Martorell viurà avui un moment històric amb l’inici de l’assemblatge en sèrie del Cupra Raval, el primer vehicle 100% elèctric que es produirà a la planta espanyola. I no serà l’únic, ja que a la remodelada Línia 1 de muntatge conviurà amb el nou Volkswagen ID. Polo, el seu “germà” de la marca alemanya.
El president del Govern, Pedro Sánchez, el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyats del ministre d’Indústria, Jordi Hereu, el CEO de Seat i Cupra, Markus Haupt, el CEO del Grup Volkswagen, Oliver Blume, i Thomas Schäfer, CEO de la marca Volkswagen, seran els encarregats de fer aquesta “connexió” amb el futur de la fàbrica de Martorell.
L’acte s’iniciarà passades les 15 hores amb una visita “exprés” (mai millor dit) de les autoritats i membres del Grup Volkswagen a la instal·lació del Taller 10 de la planta de Martorell, per celebrar posteriorment la inauguració oficial amb la posada en marxa de la línia de muntatge amb els nous models.
Seat ha invertit més de 300 milions d’euros per acondicionar la Línia 1, en la qual anteriorment es produïen el Seat Ibiza i el Seat Arona, que fa uns mesos van passar a la Línia 3. La Línia 1 del Taller 10 està connectada directament a través d’una passarel·la automatitzada amb el Taller 20, on s’assemblen les cel·les de les bateries dels vehicles.
Així doncs, avui inicien la seva producció en sèrie dos models clau per a la planta de Seat i per a l’estratègia del Grup Volkswagen en matèria de mobilitat elèctrica en el segment dels vehicles elèctrics urbans (després d’haver-se deixat en pausa la divisió de mobilitat SeatMO fa un any). Vegem qui són i què els caracteritza.
Nou Cupra Raval
El Raval mesura 4,046 metres de llarg. Utilitza la plataforma MEB+, té tracció davantera i s’ha desenvolupat amb una posada a punt més esportiva del que és habitual en aquest tipus de cotxes. El xassís va 15 mil·límetres més baix que en altres models de la plataforma, munta direcció progressiva i, en les versions més potents, pot incorporar elements com el diferencial electrònic VAQ i la suspensió DCC Sport.
La gamma preveu quatre nivells de potència: 116, 135, 211 i 226 CV. També hi haurà dues bateries, una de 37 kWh LFP i una altra de 52 kWh NMC, per oferir autonomies que van des d’uns 300 quilòmetres en les versions d’accés fins a 444 quilòmetres en el Raval Dynamic de llançament. La variant VZ Extreme, la més esportiva, arriba als 226 CV, accelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segons i declara 384 quilòmetres d’autonomia.
Cupra aposta per un entorn molt digital, amb pantalla central de 12,9 polzades, Digital Cockpit de 10,25 polzades i sistema operatiu basat en Android.
El Raval ja admet comandes a Espanya amb les edicions Dynamic, Dynamic Plus i VZ Extreme. El Dynamic, amb 211 CV i bateria de 52 kWh, parteix de 33.275 euros (24.200 euros amb descomptes de la marca i Pla Auto+). El VZ Extreme costa 43.275 euros (sense ajudes). Més endavant arribaran les versions d’accés, amb un preu anunciat des d’uns 26.000 euros abans d’ajudes i descomptes.
Nou ID. Polo
El Volkswagen ID. Polo mesura 4,053 metres de llarg, 1,816 d’ample i 1,53 d’alt, amb una distància entre eixos de 2,6 metres, cosa que li dona una capacitat interior òptima per al seu segment. Cal afegir-hi un maleter de 441 litres. Es basa en la nova plataforma MEB+, en la qual la bateria està estructurada amb les cel·les directament integrades al xassís, reduint el pes i el cost i augmentant la densitat energètica.
El nou ID. Polo GTI és el primer a aconseguir aquestes sigles en versió 100% elèctrica.
Oferirà dues mides de bateria, les mateixes que el Raval. Les potències del nou ID. Polo, de tracció davantera, seran quatre: 116 i 135 CV per a la bateria petita, 211 CV i una versió GTI de 226 CV per a la bateria gran (que arribarà el 2027). Totes coincideixen amb el Raval.
La gamma comercial consta de tres acabats, Match, Life i Style, i des de la versió més bàsica compta de sèrie amb control de creuer adaptatiu, assistent de manteniment de carril, connectivitat i sensors d’aparcament posterior, entre altres. Sense ajudes, el preu de l’ID. Polo de llançament, versió Life de 211 CV, és de 35.070 euros (finançat i amb ajudes queda en 24.330 euros).
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