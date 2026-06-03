El sector del metall reclama a Sant Benet impulsar la indústria de la defensa a Catalunya
La patronal Confemetal i els sindicats CCOO Indústria i UGT Fica reivindiquen en l'Observatori Industrial del Metall els avenços d'una camp que ja és "modern i tecnològic"
La patronal Confemetal i els sindicats CCOO Indústria i UGT Fica han demanat aquest dimecres a Món Sant Benet impulsar la indústria de defensa i seguretat a Catalunya. Ho han fet en el marc del fòrum anual de l’Observatori Industrial del Metall, que ha aplegat més d’un centenar d’assistents al complex del monestir de Sant Fruitós de Bages. En la trobada amb els mitjans, els diferents representats també han reivindicat els avenços d’un sector que avui ja és considera “modern i tecnològic” i que genera al voltant 19% del PIB a Catalunya, per sobre del 16% en el conjunt d’Espanya.
"Estem deixant enrere la imatge de sector antic", ha afirmat Francisco San José, secretari general de CCOO Indústria, qui alhora ha assegurat que hi ha una clara "demanda de personal per incoporporar-se", però que cal que les autonomies també s'involucrin per fer el sector encara més atractiu.
En el mateix sentit s'ha expressat Jaume Roura, president de la Unió Patronal Metal·lúrgica, que ha demanat que s'imposi el sentit comú. "Els governs ens han d'escoltar les nostres mancances i necessitats que tenim en els plans industrials en benefici de la societat". Ha concretat que en el sector del metall hi ha la necessitat de cobrir 8.000 llocs de treball i ha assenyaalt l'absentisme com "la lacra que està perjudicant l'empresariat.
Per la seva part, Jose Miguel Guerrero, president de Confemetal, ha assenyalat els tres reptes del sector: avançar en la digitalització i integració de la IA, la formació dels treballadors, la gestió del talent i una política que faci progressar el sector.
En el terreny de la defensa, Mariano Hoya, secretari general de la Federació d'Indústria, Construcció i Agro d'UGT, ha defensat la necessitat que en un moment "d'incertesa geopolítica siguem un país que tingui un exèrcit dissuassiu que generi ocupació estable". En aquest sentit, ha apuntat que Catalunya té un dèficit en aquest camp i, per això, ha reclamat que ·es pensi en el territori com un pol d'atracció de la industria de la defensa".
El sindicalista manresà Josep Rueda, secretari general de la Federació d'Indústries de Catalunya de CCOO, ha apuntat en la mateixa diecció, demanant un posicionament clar perquè la defensa "és una oportunitat i s'ha de potenciar".
Lucas Moore, tècnic de política industrial d’UGT Fica, ha proporcionat dades concretes, com ara que la projecció a l'Estat és que la defena i la seguretat genera 70.000 llocs de treball o generar un 2% del PIB als cinc anys següents dels plants que ara està elaborant del govern. A Catalunya, en concret, assenyala, es faran carros de combat i altres tipus de plataformes per l'exèrcit de terra.
La jornada ha donat el tret de sortida amb la presentació del secretari de la Fundació del Metall per a la Formació i secretari general de Confemetal, Jose María Tejero, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el director general d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, Xavier Roca.
Els tres informes
Després de la benvinguda i el vídeo del recorregut de la Fundació del Metall per a la Formació, Pablo Coca, director de CTIC Centro Tecnológico, i Francisco Rojo, consultor de transformació digital i indústria 4.0 en CTIC, han presentat l’informe “L’estat de la digitalització en la indústria espanyola del metall”.
En la seva intervenció, han exposat com la transformació digital al sector del metall avança a diferents velocitats. De les 318 empreses que ha analitzat l’estudi, només un 4,5% presenten un grau d’implantació digital molt alt, mentre que un 46,9% es troba en una fase avançada. D’altra banda, un 42,4% segueix en transició i un 5,4% continua endarrerida.
Per categories tecnològiques, la gestió i administració és l’àmbit amb més nivell de digitalització, amb 6,25 punts sobre 9, seguida d’infraestructura i connectivitat, amb 5,8 punts. Per contra, tecnologies associades a la nova indústria avançada, com intel·ligència artificial, Iot, robòtica o imprensió 3D, quasi no arriba als 3,35 punts sobre 9.
Seguidament, Luis de la Fuente, tècnic de la Fundació 1r de Maig de CCOO, ha parlat sobre la bretxa laboral entre companyies matrius i subcontractades segons recull l’informe “Condicions de treball i cadena de valor en les empreses del metall” que ha presentat. Així, els salaris poden superar els 100.000 euros anuals a les entitats principals, mentre que en les auxiliars ronden els 35.000 euros. Les diferències més grans es troben en activitats d’alta especialització tecnològica com els sectors de la indústria nuclear, aeronàutica i naval. En canvi, l’automoció és on menys diferències salarials existeixen entre els grans fabricants i les empreses subcontractades.
D’altra banda, l’anàlisi de CCOO també identifica disparitats rellevants en els beneficis socials, estabilitat laboral i l’accés a la formació especialitzada. Aspectes com els plans de pensions, assegurances mèdiques, menjador, transport col·lectiu o conciliació segueixen aglutinant-se principalment en les grans companyies. Aquestes, també acaparen les condicions mes avantatjoses i els programes de formació continua més desenvolupats
A les 12 del migdia, Lucas Moore ha presentat l’informe “diagnòstic del sector industrial de la defensa i seguretat a Espanya”. L’estudi destaca que la industria espanyola de la defensa s’està consolidant com un dels sectors industrials amb millors salaris i capacitat d’atracció de treballadors qualificats. La remuneració mitjana bruta supera ja els 80.000 euros anuals, més del doble que el sector serveis. Una de les conclusions és que es pot convertir en un dels motors de la reindustrialització espanyola.
Segons les dades del treball que ha exposat pel sindicat, el sector genera genera al voltant de 36.000 llocs de feina directes, 37.00 indirectes i 15.000 d’induïts, en àrees que abarquen des de l’aeronàutica i espai, fins electrònica, ciberdefensa, simulació i sistemes satelitals.
Tot i aquestses bones xifres, la indústria de la defensa i seguretat s’està trobant amb una creixent escassetat de talent especialitzat, subratllen. L’elevada complexitat tecnològica de les activitats vinculades a defensa, espai, electrònica o simulació està disparant la demanda de perfils amb una alta qualificació. A més, apunten que el sector haurà de cobrir fins a 350.000 llocs de treball en els pròxims anys, en part per la jubilació de prop de 240.000 treballadors durant la pròxima dècada.
En matèria d’igualtat, l’informe presentat per Moore posa de manifest que la presència femenina en defensa se situa en el 20,6%, un clar reflex la masculinització d’alguns subsectors industrials i tecnològics.
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