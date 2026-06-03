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El Sopar de la Fira ViBa es trasllada al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa

L’alt risc de pluja obliga l’organització a traslladar sota cobert l’acte d'aquest dijous

Els plats amb tavella seran protagonistes del sopar

Els plats amb tavella seran protagonistes del sopar / Bages Impuls

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Regió7

Manresa

A causa de la previsió de pluja per a aquest dijous 4 de juny a la tarda, Bages Impuls ha decidit traslladar el Sopar de la Fira ViBa al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa, a la carretera de Santpedor, 55, per garantir el normal desenvolupament i la comoditat i seguretat dels assistents. L'horari del sopar es manté a les 20 hores, segons ha detallat l'organització.

La Fira del Vi del Bages és a punt d'inaugurar la novena edició de l'esdeveniment, que del 4 al 7 de juny aproparà la cultura vitivinícola del Bages a la ciutadania a través de diferents activitats. El Sopar de la Fira ViBa és el tret de sortida de la fira.

La vetllada consisteix en un sopar col·laboratiu amb un menú que inclou 8 platets maridats amb 2 copes de vi de la DO Pla de Bages, amb el pèsol i els fruits amb tavella —faves, tirabecs, mongeta i cigró— com a grans protagonistes.

Hi participen els restaurants membres d’Slow Food Catalunya Central: Cau de l’Ateneu i Ígnia de Manresa, La Sardana i La Xicra d’Artés, Can Patoi de Navarcles i Mas de la Sala de Sallent.

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Les inscripcions pel sopar estan obertes fins al mateix dia 4 a través de la web firaviba.cat.

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