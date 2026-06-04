Aldi busca treballadors per a aquest estiu a Catalunya: ofereix 105 llocs amb sous que poden arribar als 1.400 euros
La cadena de supermercats preveu incorporar 555 treballadors a tot l'Estat entre juny i agost, gairebé el doble que a la campanya estival de 2025
María Jesús Ibáñez
La cadena de supermercats Aldi ha posat en marxa el dispositiu per contractar aquest estiu 105 nous empleats a Catalunya i reforçar així la seva plantilla de cara a la temporada alta turística. Les contractacions, que es desenvoluparan entre els mesos de juny i agost, tenen com a objectiu donar resposta a l’increment de l’activitat comercial propi de la campanya estival, sobretot als seus supermercats urbans i als situats en municipis amb gran afluència de turistes.
Així, per províncies, Girona concentrarà el volum més gran d’incorporacions a Catalunya, amb 64 nous empleats. La seguiran Tarragona, amb 21 contractacions, i Barcelona, amb una vintena.
Entre els requisits que contempla la companyia per a aquestes feines temporals d’estiu hi figura, per exemple, acreditar que s’han finalitzat els estudis d’educació secundària (ESO) i la capacitat de treball de cara al públic i en equip. La convocatòria també valorarà positivament els candidats que hagin cursat una formació professional (FP) dual de la branca de comerç i que tinguin experiència prèvia en el sector.
Als seleccionats se’ls aplicarà el conveni col·lectiu del sector dels grans magatzems, cosa que implica que poden arribar a cobrar fins a 1.400 euros bruts mensuals en funció del lloc que se’ls assigni.
Entre les tasques a desenvolupar, els contractats hauran “d’assegurar la presentació dels productes al lineal, atendre la clientela i aportar valor en un entorn exigent, fer un treball acurat a la caixa, garantir la facturació correcta de tots els articles i col·laborar en les diferents tasques de la botiga (reposició, ordre i neteja, recepció de mercaderia o forn)”.
També a Andalusia i la Comunitat Valenciana
A escala estatal, Aldi preveu incorporar aquest estiu un total de 555 persones, una xifra que suposa un increment notable respecte a la campanya estival de 2025, quan la companyia va incorporar 280 treballadors per reforçar els seus equips. Amb aquestes noves incorporacions, la cadena gairebé duplicarà les contractacions realitzades durant l’estiu passat.
Les comunitats autònomes que concentraran el major nombre de contractacions seran Andalusia, la Comunitat Valenciana i Catalunya. Andalusia liderarà les incorporacions, amb 190 nous professionals, seguida de la Comunitat Valenciana, amb 165, i Catalunya, amb 105.
La companyia també reforçarà els seus equips en altres comunitats autònomes on té una presència consolidada. Actualment, Aldi compta amb més de 8.000 empleats a Espanya, un 25% més que fa tres anys. L’empresa opera una xarxa de més de 500 supermercats i set centres logístics al país.
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