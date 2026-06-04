BBVA aconsegueix estalvis del 50% en el desenvolupament de programari gràcies a la intel·ligència artificial
El conseller delegat Onur Genç defensa que la intel·ligència artificial redefinirà la relació amb els clients i augmentarà la productivitat dels treballadors
Pablo Gallén
BBVA vol repetir en l’era de la intel·ligència artificial el salt que va protagonitzar durant la digitalització bancària. Així ho va defensar el seu conseller delegat, Onur Genç, a Money2020 Europe, la trobada de referència sobre innovació financera celebrada a Amsterdam, on l’entitat va exposar el seu full de ruta per afrontar una transformació que considera més profunda i ràpida que la viscuda amb la banca digital.
Davant d’un auditori format per ‘fintech’, neobancs i inversors, Genç va sostenir que la IA obre una nova etapa per al sector financer, amb capacitat per redefinir la relació amb els clients, la manera de treballar dels empleats i els processos interns. Segons el conseller delegat, BBVA està preparat per traslladar a aquesta revolució tecnològica l’aprenentatge acumulat com un dels bancs pioners en digitalització.
BBVA entén la intel·ligència artificial com una oportunitat per oferir serveis financers més personalitzats, contextuals i proactius. Per als clients, preveu una experiència més conversacional, amb assessorament adaptat a les circumstàncies i objectius de cada usuari. Per als empleats, la IA permetrà augmentar la productivitat i alliberar temps de tasques rutinàries per centrar-se en activitats de més valor afegit.
Ja es veuen resultats
El banc ja ha començat a desplegar aquesta tecnologia de manera massiva. Més de 100.000 empleats tenen accés a eines com ChatGPT Enterprise i Gemini, amb un nivell d’ús regular del 70%. BBVA ha definit, a més, vuit línies d’actuació que cobreixen tota la cadena de valor, des de l’atenció al client fins a la gestió del risc, el desenvolupament de programari o les operacions internes.
“Ja estem veient impactes en totes les àrees”, va afirmar Genç. Entre els primers resultats, l’entitat destaca estalvis de fins al 50% del temps en tasques de desenvolupament i proves de programari, una reducció del 78% del temps dedicat al registre de reclamacions i avenços rellevants en l’automatització de consultes de clients.
Tanmateix, BBVA considera que el veritable repte no és només experimentar amb la IA, sinó escalar-la de manera ordenada a tota l’organització. Genç va subratllar que la clau serà “industrialitzar” la creació, el desenvolupament i la gestió d’agents intel·ligents. Amb aquest objectiu, el banc ha creat l’àrea global AI Transformation, la missió de la qual serà impulsar l’adopció de la IA en tot el grup.
Aquesta nova etapa es basa en agents intel·ligents capaços d’automatitzar tasques, prendre decisions, interactuar amb persones i col·laborar entre ells per executar processos complets amb més autonomia. BBVA preveu que aquests agents s’integrin progressivament en l’operativa del banc, però insisteix que el seu desplegament s’haurà de fer amb controls sòlids i sota supervisió humana.
El component humà, fonamental
L’entitat considera que la transformació no és únicament tecnològica. El component humà i la confiança continuaran sent essencials. Per això, totes les plataformes de creació d’agents d’IA incorporaran una capa transversal de seguretat i ús responsable, amb accés segur a sistemes i dades, permisos definits, controls integrats, avaluació contínua, traçabilitat i supervisió. BBVA vol aplicar a aquests agents una lògica similar a la dels nous empleats: eines, responsabilitats i marcs d’actuació clars.
Per a Genç, la confiança serà el principal factor diferencial dels bancs en l’era de la intel·ligència artificial. El conseller delegat va recordar que aquest atribut ha permès a les entitats financeres mantenir una posició rellevant davant de nous competidors digitals i va defensar que serà “encara més important” amb l’expansió de la IA.
El directiu va tancar la seva intervenció amb una previsió sobre com serà la relació entre clients i bancs el 2030. La interacció serà molt més natural, personal i proactiva: la IA permetrà parlar amb l’aplicació bancària per resoldre tasques rutinàries, rebre recomanacions adaptades al context i anticipar necessitats. En aquest escenari, la banca evolucionarà des dels productes i les transaccions cap a l’assessorament, el benestar financer i la tranquil·litat quotidiana dels clients.
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