El Celler Cooperatiu de Salelles celebrarà aquest dissabte els cent anys repassant el seu passat vitivinícola i el present en la producció de pinso ecològic
La jornada començarà a les 4 de la tarda amb els parlaments institucionals i la descoberta de la placa del centenari
Prop de 200 persones entre autoritats, socis, clients i proveïdors participaran en la celebració
El Celler Cooperatiu de Salelles celebrarà aquest dissabte a la tarda els seu centenari amb tot un seguit d’actes que repassaran el passat i el present d’una entitat que, actualment, té com a activitat principal la fabricació de pinso ecològic per al bestiar de granja.
La jornada festiva començarà a les 4 de la tarda, amb els parlaments institucionals i la descoberta de la placa del centenari. Seguidament, es farà una visita al celler de vi - en desús i destinat actualment a espai museístic-, una exposició fotogràfica i un recorregut a la fàbrica perquè els assistents puguin conèixer el procés d’elaboració de pinso. Posteriorment, a mitja tarda, l’esdeveniment es traslladarà a l’Oller del Mas, on tindran lloc diferents obsequis i un piscolabis.
En l’esdeveniment, hi assistiran com a ponents l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, el president de la Cooperativa de Salelles, Josep Pons, i el president de la Federació de cooperatives agràries de Catalunya, Ramon Sarroca.
També han confirmat la seva presència el regidor delegat d’Ocupació i Emprenedoria, Lluís Vidal Sixto; el regidor d’Empresa de Manresa, Joan Vila; el director general d’Economia Social i Solidària i el Cooperativisme, David Bonvehí; la directora dels serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Raquel Sánchez; el president del Consell Comarcal, Eloi Hernàndez; i l’alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola, Anna Llobet. En total, es preveu una assistència de quasi 200 persones entre autoritats, socis, clients i proveïdors.
Un passat de vi i un present de pinso
L’inici de l’activitat en aquesta cooperativa es remunta a l’any 1926, quan es va fundar amb la finalitat de reduir despeses i millorar el preu del vi mitjançant l’elaboració en comú. A poc a poc, però, va anar guanyant terreny la producció de pinso amb la construcció d’un molí el 1930 que acabaria donant lloc a la fàbrica de pinsos que, actualment, té dues instal·lacions.
El 2004 van decidir embarcar-se en l’elaboració de pinso ecològic per fomentar el benestar dels animals i preservar el medi ambient. En canvi, la producció de vi va anar decreixent fins a extingir-se. L’última verema va tenir lloc el 2019 i la comercialització de l’excedent es va produir al llarg del 2020 i 2021.
«Amb la col·laboració de la DO Pla de Bages i organismes oficials, volem donar un valor a aquest espai perquè és interessant entendre els orígens del que va ser la vinya al Bages», assegura Eduard Jardí, gerent del Celler Cooperatiu de Salelles.
Pel que fa al pinso, Jardí ha explicat que l’activitat cada cop va a millor. «Aquest 2025 hem estat a tocar de les 8.000 tones de fabricació i hem anat ampliant el mercat a Catalunya, Osca, Canàries i Balears». A més, ha revelat que estan treballant amb ACCIÓ i el govern espanyol per arribar a França i el Marroc.
Finalment, el gerent de l’entitat ha defensat la necessitat d’ampliar la superfície de cereal ecològic a Catalunya per reduir la petjada de carboni. «Ens agradaria veure com podem revertir aquesta situació i que el cereal sigui de casa nostra», ha afirmat. En aquest sentit, ha apuntat que l’Ajuntament de Manresa podria estudiar la possibilitat d’impulsar algun projecte o iniciativa de producció ecològica vinculada al cereal o a la vinya.
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