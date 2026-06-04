Comprar habitatge en aquest poble de Catalunya costa menys de 90.000 euros: pisos reformats amb garatge i piscina
La localitat és perfecta per construir una vida allunyada del bullici a un preu assequible
Andrea Valenzuela García
Davant els preus desorbitats de l’habitatge a Catalunya, algunes persones han trobat la solució a les grans ciutats, on aconsegueixen un doble avantatge: opcions més assequibles i allunyar-se de les zones massificades. Tot i això, a la majoria de pobles catalans, encara que els habitatges puguin ser més barats, tampoc és senzill trobar un pis en bones condicions i a bon preu. En aquest context, una petita localitat prop del Pirineu s’ha convertit en una opció atractiva per als compradors gràcies a l’oferta de 18 apartaments reformats en un entorn rural per menys de 90.000 euros.
La Catalunya que necessita nous veïns
Molts pobles petits de Catalunya pateixen despoblament i necessiten acollir famílies, infants, activitat i nous projectes de vida per no desaparèixer. És el cas del nucli pirinenc de Malpàs, al municipi del Pont de Suert (Alta Ribagorça, Lleida), una de les zones d’interior que necessita nous habitants per evitar quedar deserta.
En conseqüència, Malpàs proposa una iniciativa que pot ser una solució beneficiosa tant per al poble, per la repoblació, com per als nous veïns, que no necessiten un pressupost excessivament alt per accedir a un habitatge digne: l’oferta de gairebé una vintena de pisos a un preu assequible.
Més enllà del cost, un dels grans atractius és la tranquil·litat de la zona sense renunciar a la connexió amb serveis, ja que a només 10 km es troba el nucli del Pont de Suert, cosa que facilita l’accés a serveis bàsics i comerços, i alhora permet desplaçar-se a ciutats com Lleida o Barcelona. A més, la proximitat amb l’alta muntanya i amb les pistes d’esquí de Boí Taüll converteix la zona en una opció interessant tant a l’hivern com a l’estiu.
Apartaments per 89.000 euros
Els 18 pisos anunciats formen part del mateix complex d’apartaments i tenen uns 65 metres quadrats. Són habitatges reformats amb tres habitacions i un lavabo, amb garatge, terrassa i piscina comunitària. Es venen des de 89.000 euros, segons consta al portal immobiliari Idealista. Es tracta, per tant, d’un projecte pensat especialment per a famílies i per a qui no vulgui afrontar una gran reforma.
Per a Malpàs, aquesta iniciativa representa una oportunitat per augmentar el consum local i revitalitzar una comarca despoblada. Aquesta transformació va més enllà de facilitar l’accés a l’habitatge, ja que també busca recuperar l’activitat en zones atractives de Catalunya. Per aquest motiu, alguns ajuntaments de la zona de Lleida estan rehabilitant habitatges per facilitar la compra de pisos i cases i atreure nous veïns.
Què fer a Malpàs?
Malpàs és un poble de muntanya bucòlic i pintoresc. Situat a uns 1.000 metres d’altitud en el vessant d’un turó, ofereix vistes espectaculars i un entorn natural privilegiat. Destaca el nucli antic, format per cases d’aspecte medieval al voltant de la plaça Major.
A prop es troba l’espai natural protegit de la Faiada de Malpàs, amb una gran riquesa de flora i fauna. Les antigues mines de carbó de Malpàs també es poden visitar a través de diferents rutes de senderisme; tot i que l’interior del recinte està tancat, des de l’exterior es poden observar les restes del patrimoni industrial.
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