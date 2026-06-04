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El manresà Ferran Debant, guardonat com a empresari de l’any en la Nit Empresarial

Debant és president del Grup Debant, del qual formen part les empreses Proquibsa, GCT Plus Group, Pedial i Grup Taelus de comunicació

Ferran Debant, guardonat com a empresari de l’any en la Nit Empresarial

Ferran Debant, guardonat com a empresari de l’any en la Nit Empresarial / UEI

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Regió7

Manresa

El teixit econòmic del Bages va reunir-se en la Nit Empresarial – Premis Unió Empresarial Intersectorial (UEI), celebrada al Mas de Sant Lleí, a Vilanova del Vallès. Es tracta d’una de les grans cites anuals del sector, que en aquesta dotzena edició va tenir un clar protagonisme local amb el reconeixement del manresà Ferran Debant com a empresari de l’any. Debant és president del Grup Debant, del qual formen part les empreses Proquibsa, GCT Plus Group, Pedial i Grup Taelus.

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