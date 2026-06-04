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Reestructuracions

Preacord en l’ERO de Nestlé: els acomiadaments baixen a 242 treballadors, la meitat a Catalunya

La multinacional accepta reduir el nombre d’afectats i els sindicats pacten una indemnització de 45 dies per any treballat

Els treballadors de Nestlé inicien una setmana de vagues parcials en diferents fàbriques durant la recta final de l’ERO

Un cartell de Nestlé.

Un cartell de Nestlé.

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Gabriel Ubieto

Barcelona

La direcció de Nestlé i els sindicats han arribat aquest dijous a un preacord per a l’expedient de regulació d’ocupació (ero) que estaven negociant i que afecta diverses plantes a tot Espanya. La multinacional ha acceptat rebaixar de 301 a 242 el nombre d’acomiadaments, sobre una plantilla de 4.158 persones. Entre aquests, les oficines d’Esplugues de Llobregat i les fàbriques de Reus i Girona concentraran la meitat dels afectats. Les centrals han aconseguit acordar indemnitzacions molt per sobre del mínim legal, amb un pagament mínim de 45 dies per any treballat, a més de complements addicionals, segons confirmen fonts sindicals.

Nestlé va anunciar fa un mes l’inici d’un acomiadament col·lectiu per retallar part de la seva plantilla a Espanya, en el marc d’una reestructuració global que suprimirà uns 16.000 llocs de treball arreu del món. No és que la multinacional dirigida per l’espanyol i exconsellera delegat d’Inditex, Pablo Isla, es trobi en problemes econòmics, de fet, segueix en una situació de beneficis, sinó que els cessaments obeeixen a una estratègia de reorganització de l’activitat, segons han justificat durant la negociació de l’expedient. És per això que les centrals han pogut pressionar l’empresa i aconseguir indemnitzacions elevades. «En les últimes hores, s’ha arribat a un acord que ha de ser sotmès a ratificació de la plantilla i que afectarà un màxim de 242 posicions», confirmen des de Nestlé.

La compensació base serà de 45 dies per any treballat, amb límit de 42 mensualitats. És un import superior al que regia abans de la reforma laboral del PP. Per posar-ho en perspectiva, les actuals quanties per a un acomiadament improcedent són de 33 dies per 24 mensualitats. A aquest import cabrá sumar un plus d’ entre 15.000 i 30.000 euros, en funció de l’antiguitat (a més anys, més plus). A aquest s’hi afegeix un altre complement per edat, d’entre 15.000 i 30.000 euros en funció dels anys del treballador (a menys anys, més plus). És a dir, entre un i l’altre plus, la majoria d’empleats sortirà amb la indemnització i uns 30.000 euros addicionals.

Nestlé i els sindicats han assolit l’últim dia del període de consultes un preacord que ara hauran de ratificar els treballadors en assemblea. Els representants sindicals estan satisfets amb les condicions assolides i defensaran el ‘sí’ davant les plantilles. Les diferents mobilitzacions, amb aturades parcials i manifestacions a les diferents plantes afectades, han sorgit el seu efecte i la direcció ha millorat les quanties que inicialment havia posat sobre la taula.

Les oficines, les més afectades

Catalunya serà, per volum d’acomiadaments, el territori més afectat i concentrarà la meitat dels cessaments. Dels 242 afectats, 119 sortiran dels centres catalans. Especialment de les oficines centrals, ubicades a Esplugues de Llobregat (102 acomiadaments). Nestlé amb prou feines ha plantejat cessaments a les factories i entre els sindicats sobrevola la sospita que aquesta retallada de personal a la seu central a Espanya obeeix a un efecte substitució de l’ocupació per la intel·ligència artificial.

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«La negociació ha permès millorar substancialment les condicions inicialment plantejades per l’empresa, reduint l’impacte social de l’expedient i ampliant les mesures de protecció per a les persones treballadores afectades», afirmen des de la UGT. «S’ha fet tot el possible», afirmen des de CCOO. «S’ha aconseguit una substancial millora de les indemnitzacions», valoren des de Csif.

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