Els vols es disparen de preu abans de l'estiu encara que el querosè baixi: viatjar a Nova York costa ja 344 euros més
Les aerolínies mantenen tarifes elevades en plena temporada alta mentre algunes rutes registren baixades inesperades de fins a 239 euros
Marcos Rodríguez
Reservar vols per a aquest estiu s'ha convertit en una autèntica muntanya russa de preus. Mentre el cost internacional del querosè comença a relaxar-se després de mesos de tensió per la guerra a l'Iran i la crisi energètica a Orient Pròxim (encara que ha tingut un lleu repunt aquests dos dies), les tarifes aèries continuen movent-se a l'alça en moltes rutes internacionals. Una anàlisi elaborada per la comparadora Roams detecta pujades de fins a 344 euros des de març en trajectes com Madrid-Nova York, encara que altres destins nacionals i europeus registren caigudes abruptes en plena avantsala de les vacances.
El mercat aeri afronta l'arrencada de la temporada alta amb una paradoxa difícil d'explicar per a molts viatgers: el combustible comença a abaratir-se, però els bitllets continuen encarint-se en nombroses rutes.
Les últimes dades de l'Associació Internacional de Transport Aeri (IATA) mostren que el preu mitjà global del querosè ha començat a corregir-se en les últimes setmanes i ronda ja els 141 dòlars per barril, després d'haver aconseguit nivells pròxims als 200 dòlars durant els moments de màxima tensió geopolítica pel conflicte a l'Iran. Així i tot, les aerolínies continuen traslladant pressió a les tarifes en bona part del mercat internacional.
Aquest fenomen comença a reflectir-se ja en els cercadors de vols. Un estudi elaborat per la plataforma Roams a partir de tarifes consultades entre l'1 de març i el 31 de maig detecta fortes diferències segons el destí, la demanda prevista i el tipus de ruta. El cas més cridaner és el de la connexió entre Madrid i Nova York, el preu mitjà de la qual passa de 473 a 817 euros en tot just tres mesos, un increment de 344 euros just abans de l'estiu.
També hi ha baixades de preus
No és un cas aïllat. Altres rutes internacionals també mostren augments rellevants, com Valladolid-Londres o Valladolid-París, mentre algunes connexions nacionals i europees registren el moviment contrari. El trajecte Madrid-Gran Canària, per exemple, cau 239 euros en el mateix període, i Sevilla-Dublín baixa 121 euros.
Darrere d'aquesta aparent contradicció hi ha un factor clau: el preu d'un bitllet d'avió ja no depèn únicament del combustible. Les aerolínies treballen amb sistemes de “pricing dinàmic” capaços de modificar tarifes en temps real segons l'ocupació prevista, l'antelació de compra, la competència en cada ruta o la pressió de demanda esperada per a determinades dates. En altres paraules, que encara que el querosè baixi, això no implica automàticament vols més barats.
“La caiguda del combustible pot alleujar costos, però les companyies mantenen preus elevats si preveuen alta ocupació”, expliquen des de Roams en la seva anàlisi sobre l'evolució recent de les tarifes. L'efecte és especialment visible en rutes internacionals i destinacions turístiques amb forta demanda estiuenca.
Volatilitat extrema
La mateixa IATA fa setmanes que adverteix que la volatilitat continua sent extrema en el mercat del combustible aeri. L'organització assenyala que la guerra de l'Iran va tensionar especialment el subministrament mundial de querosè i va disparar els marges de refinament durant març i abril. Encara que els preus s'han moderat recentment, les companyies encara operen en un entorn d'elevada incertesa.
A aquesta situació se suma un altre element: la demanda turística continua forta. Diverses aerolínies internacionals han reconegut en les últimes setmanes que les reserves d'estiu continuen resistint malgrat l'encariment dels bitllets. Southwest Airlines, per exemple, va assegurar recentment que no ha detectat una frenada significativa en les vendes malgrat aplicar diverses pujades tarifàries des de febrer.
El resultat és un mercat cada vegada més imprevisible per als qui busquen vacances d'última hora. Les diferències entre rutes, companyies i dates poden aconseguir diversos centenars d'euros en qüestió de dies, fins i tot dins del mateix destí.
Els experts del sector creuen que aquesta volatilitat continuarà marcant la campanya d'estiu. Si la demanda internacional es manté elevada durant juliol i agost, les aerolínies tindran poc incentiu per a rebaixar preus de forma generalitzada, especialment en vols de llarg radi i destinacions turístiques amb alta ocupació prevista.
Per això, més que una pujada homogènia, el mercat aeri comença a funcionar com una gran borsa de preus en temps real: alguns trajectes es disparen, uns altres corregeixen amb força i el cost final del viatge depèn cada vegada més del moment exacte en el qual es compra el bitllet.
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