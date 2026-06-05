El grup Casablanca ultima els preparatius del seu nou projecte, El Bar del Lloro
L’entitat que dirigeixen els empresaris Nico Gutiérrez, pare i fill, ja ha adquirit el local del Frankfurt Les Bases, ubicat a la Muralla de Sant Francesc, amb l’objectiu de recuperar “un espai emblemàtic”
El grup manresà d’hostaleria i oci nocturn Casablanca està ultimant els preparatius per a l’obertura del restaurant El Bar del Lloro, el sisè projecte empresarial d’una entitat que ja té en gestió La Pera Llimonera (2020), La Santa Brasa (2021), Gris (2021), La Monda (2025) i el Glaç (2025). L’espai és l’actual Frankfurt Les Bases 2 de la Muralla de Sant Francesc.
L’objectiu de la inauguració, que el propietari, Nico Gutiérrez, espera que pugui coincidir amb la festa major, és fer reviscolar un espai «emblemàtic de Manresa» per retornar-li «la seva història, identitat i essència».
És per això que el grup aposta per recuperar el nom autèntic amb què es coneixia aquest local quan va obrir, «un dels primers a Manresa», afirma Gutiérrez. «Originalment, es deia Bar Ramon o Restaurant Ramon, tot i que la gent el coneixia sobretot com ‘el bar del lloro’». «Pel que hem pogut saber —prossegueix—, el propietari tenia un lloro dins del local, en una època en què aquestes coses eren habituals, i es veu que l’ocell parlava i es va fer molt famós», assegura l’empresari.
Els responsables de Casablanca han anat més enllà, buscant informació sobre l’any exacte de l’obertura en arxius del Consell Comarcal. «Els primers registres que hem trobat són del 1946, però sembla que és anterior, probablement de principis del segle XX», detalla.
Tampoc hi faltarà la referència a Puerto Rico, nom amb què també s’havia conegut durant molts anys el negoci. «La nostra idea és mantenir-ne el record incorporant-hi alguna menció com ‘Antic Puerto Rico’ en petit format, ja que és un nom amb molta història, simbolisme i pes dins de la ciutat».
Pel que fa al local, Gutiérrez confirma que l’operació «ja està feta i l’espai és nostre, tot i que encara no hi estem operant perquè estem immersrsos en diversos projectes del grup». Tanmateix, revela que la intenció és «desenvolupar el negoci de cara a aquest hivern, i la il·lusió seria poder obrir coincidint amb la Festa Major de Manresa, perquè creiem que seria un moment molt especial i adequat per posar-lo en marxa».
Entre els aspectes que volen impulsar vinculats al projecte, el responsable de Casablanca assenyala «potenciar productes locals, crear marques pròpies de menjar i impulsar projectes relacionats amb Manresa i la seva identitat». En definitiva, tota una sèrie d’iniciatives que hauran d’anar concretant quan s’acosti la data d’obertura. Primer, però, esperen acabar de definir la imatge i la comunicació corporativa.
Finalment, Gutiérrez va voler reivindicar el paper de l’entitat com a motor del canvi a la ciutat. «Som dels pocs grup d’hostaleria que està invertint i apostant de manera decidida per recuperar, revitalitzar i donar continuïtat a establiments emblemàtics».
Tot plegat, «des de l’estima a Manresa» i la creença «que és el moment de recobrar la personalitat i l’ànima d’uns locals que van marcar moltes generacions», sentencia.
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